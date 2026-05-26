El insólito reto de José Sirí que desató las burlas del lanzador rival en la MLB El jardinero dominicano José Sirí protagonizó el momento más cómico de la MLB tras pedir un reto de strike que provocó las risas del lanzador rival.

El jardinero dominicano José Sirí es ampliamente conocido en las Grandes Ligas por su velocidad de élite, su defensa espectacular y su electrizante energía en el terreno de juego. Sin embargo, el patrullero de los Ángeles de Los Ángeles se convirtió en el protagonista absoluto del video más viral y cómico de la temporada 2026 de la MLB por una razón totalmente inesperada: un reto al sistema automatizado de conteo de pitcheos (ABS).

Durante el encuentro del pasado domingo, “El Rayo” Sirí decidió apelar una decisión de strike utilizando el sistema tecnológico de revisión de bolas y strikes. Lo que nadie se esperaba era la reacción inmediata y sin filtros del lanzador contrario desde la lomita, quien al ver la petición del quisqueyano, soltó una carcajada abierta en pleno montículo.

El peligro de gastar los retos en la MLB moderna

En las Grandes Ligas actuales, cada equipo cuenta con un número estrictamente limitado de desafíos al sistema de zonas automatizadas (ABS) por partido, lo que convierte a cada apelación en una decisión estratégica de alto valor para el mánager y los bateadores.

Gastar un recurso tan valioso en un lanzamiento tan evidente, al punto de provocar la risa del lanzador rival, es el tipo de pifia mental que se queda sonando en el camerino y en los programas de jugadas tontas por semanas.

Dentro de una campaña 2026 que ha resultado bastante gris y complicada para los Ángeles, el dominicano terminó regalándole al negocio uno de esos bloopers memorables que ponen a sonreír a todo el mundo del béisbol en un fin de semana festivo.