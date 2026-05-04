El inusual experimento de los Mets con Juan Soto Los Mets colocan a Juan Soto como primer bate por apenas tercera vez en su carrera.

Buscando sacudir la ofensiva, el manager de los Metropolitanos tomó la inusual decisión de mover a Soto al tope de la alineación. Es un movimiento estratégico que busca aprovechar la capacidad de embasarse del dominicano para generar carreras desde el primer episodio.

La alineación de los Mets de Nueva York presentó una novedad que dejó a muchos rascándose la cabeza este lunes. Según el reporte de Max Ralph, el estelar jardinero dominicano Juan Soto fue colocado como primer bate en el lineup, una posición que le es casi ajena en su paso por las Grandes Ligas.

Un movimiento poco frecuente

A pesar de ser uno de los bateadores más disciplinados de todo el negocio, Soto ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la parte gruesa del orden ofensivo (segundo, tercero o cuarto bate):

Dato histórico: Esta es apenas la tercera vez en toda su carrera profesional que Soto inicia un partido como primer bate.

La estrategia: Los Mets buscan maximizar el alto porcentaje de embasarse (OBP) del dominicano, garantizando que tome al menos un turno en la primera entrada y que tenga más apariciones al plato durante el encuentro.

Buscando la chispa ofensiva

El movimiento responde a la necesidad del equipo de Queens de encontrar mayor dinamismo en las bases. Con Soto en la cima, el manager apuesta a que su paciencia para negociar boletos y su contacto pongan presión inmediata sobre los lanzadores abridores contrarios, dejando la mesa servida para los bates de poder que le siguen.

Para Soto, este ajuste representa un reto distinto, ya que su enfoque suele ser el de remolcador, pero su disciplina en el plato lo convierte, en teoría, en el “leadoff” ideal para cualquier equipo que busque consistencia.

¿Ustedes creen que los Mets están desperdiciando el poder de remolcador de Soto poniéndolo de primer bate o es una jugada maestra para que vea más pitcheos? ¿Debería quedarse ahí o volver a su puesto habitual de tercer bate?