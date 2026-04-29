El invitado inesperado: Luis Campusano se roba el show y carga con los Padres en este 2026 Mientras las superestrellas de San Diego buscan su ritmo, un receptor que empezó la temporada en la "cuerda floja" se ha convertido en el motor ofensivo de los Frailes. Con números de videojuego y un bate oportuno, Campusano le ha arrebatado la titularidad a Freddy Fermín y tiene a los Padres peleando la cima de la liga. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo All-Star tras la sombra de las figuras?

Los Padres de San Diego han arrancado el 2026 como una de las potencias de las Grandes Ligas (19-10), y lo más sorprendente es que lo han hecho sin que sus nombres de cartelera —Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill— hayan encendido motores todavía. En su lugar, el éxito de los “Friars” tiene un héroe tan inesperado como efectivo: el receptor de 27 años, Luis Campusano.

De la “banca” al estrellato

Campusano inició la campaña con una correa corta, siendo el suplente de Freddy Fermín y con la presión de una fanaticada que empezaba a perder la paciencia. Sin embargo, el “Campy” decidió escribir su propia historia:

Promedio de élite: Batea para un robusto .341 .

Poder extrabase: En apenas 15 juegos, ya suma 7 dobles y 3 cuadrangulares .

Efectividad total: Ostenta un OPS de 1.088 y un WAR de 0.8, números que lo colocan entre los mejores receptores ofensivos de la actualidad.

Incluso en la derrota del martes ante los Cubs, Campusano volvió a responder en el “clutch”, impulsando una carrera vital para mantener al equipo en la pelea.

Un equipo que sobrevive a las bajas

El mérito de San Diego no solo recae en el bate de Campusano. El mánager novato Craig Stammen ha hecho magia navegando un barco plagado de lesiones en su rotación (Nick Pivetta, Joe Musgrove, Yu Darvish y Griffin Canning). Además de Campusano, el núcleo de “obreros” compuesto por Ramón Laureano, Xander Bogaerts, Gavin Sheets y Ty France es el que ha mantenido a los Padres a solo medio juego de los Yankees y los Dodgers.

Duelo decisivo en el Petco Park

Este miércoles, los Padres se juegan algo más que un partido: buscan ganar su serie ante los Cubs para cerrar el mes de abril sin haber perdido una sola serie. Con el nudillista Matt Waldron en la lomita, San Diego intentará demostrar que su profundidad es real.

Craig Stammen no estará presente hoy por motivos personales (asistirá a un funeral), dejando el equipo en manos de su staff para este cierre de mes histórico.

¿Cree usted que Luis Campusano podrá mantener este ritmo de superestrella toda la temporada o los Padres necesitan que Tatis Jr. y Machado despierten de inmediato para asegurar los Playoffs?