¡El jonrón número 300 de la carrera de Bryce Harper fue clutch! Profundo contra Matt Moore de los Angelinos de Los Ángeles

El toletero de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, conectó el jonrón número 300 de su carrera, disparando contra los Angelinos de Los Ángeles el miércoles para convertirse en el jugador número 158 en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar esa marca.

Harper conectó el jonrón histórico contra Matt Moore en la octava entrada el miércoles para su decimoquinto jonrón esta temporada. La serie de dos carreras, en el juego número 1.481 de Harper, puso a Filadelfia adelante por una carrera, pero los Filis desperdiciarían esa ventaja en el noveno y perderían 10-8.

Conectó jonrones en tres juegos consecutivos por segunda vez este mes y suma 10 jonrones en agosto. Moore fue el lanzador número 224 al que se lanzó profundo.

Harper y Moore tuvieron marca de 1-2 entre los mejores prospectos de Baseball America en 2012.

“Hay números más grandes en mi cabeza, pero 300 es bastante bueno”, dijo Harper. “Quería hacerlo en casa porque me encanta ser un Filis. Es algo con lo que he soñado. Esta ciudad… los amo. Soy parte de su familia y ellos también son parte de la mía. Simplemente no hay nada igual”.

Harper ha impulsado a los Filis hasta la cima de la clasificación de comodines de la Liga Nacional, un año después de llevarlos a la Serie Mundial. Harper, de 30 años, empató a Chuck Klein en la lista de su carrera en el puesto 300.

Conectó el primer jonrón de su carrera el 14 de mayo de 2012 con Washington. Harper conectó 184 jonrones en siete años con los Nacionales y ganó el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2015 antes de unirse a los Filis como agente libre antes de la temporada 2019. Harper, quien firmó un contrato de 13 años y 330 millones de dólares, tiene 116 jonrones con los Filis, ganó su segundo premio de Jugador Más Valioso en 2021 y fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la temporada pasada.

“Ha habido muchas personas maravillosas que han entrado y salido de esta casa club y me han ayudado en mi carrera”, dijo Harper. “Valoro jugar todos los días. Valoro salir y trabajar y esforzarme cada día. Me encanta este juego. Me encanta jugar con ‘Phillies’ en mi pecho y me encanta jugar este juego todos los días. Es todo lo que quiero hacer…”

Harper es el duodécimo jugador activo en llegar a 300. El toletero de los Tigres, Miguel Cabrera, encabeza la lista con 510.

Harper lideró la Liga Nacional con 42 jonrones para Washington en 2015 y conectó al menos 30 en otras tres ocasiones. El drive de dos carreras de Harper en la octava entrada de una victoria en el Juego 5 contra San Diego en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la temporada pasada que envió a los Filis a la Serie Mundial está en la lista corta de grandes momentos en la historia del deporte de Filadelfia.

Regresó a la alineación esta temporada en mayo, apenas 160 días después de una cirugía en el codo derecho. La recuperación de la lesión lo obligó esta temporada a pasar del jardín derecho al bateador designado y la primera base y le costó su poder temprano.

Harper nunca ha conectado menos de 13 jonrones en una temporada, y uno de esos años fue en el año 2020, acortado por el COVID-19.