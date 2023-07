El Celebrity Softball 2023 fue increíble con Félix Hernández, Yandel y Natti Natasha El Celebrity Softball Game del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de este año vio 40 carreras combinadas y numerosos jonrones destacados.

El equipo de Félix Hernández derrotó al equipo de Jennie Finch 21-19 para llevarse la victoria en T-Mobile Park en Seattle. Zach LaVine, Donovan Mitchell, Ryan Howard, Bret Boone, Adam Jones, Mike Cameron, Bobby Wagner y Trey Griffey fueron algunos de los atletas adicionales en el concurso. Marcello Hernandez, Joel McHale, JoJo Siwa y Foreign Teck fueron algunos de los participantes no deportistas.

El equipo Hernández saltó a una gran ventaja temprano, pero el equipo de Finch mantuvo el ritmo constantemente. Boone ganó el MVP del juego, conectando múltiples jonrones y haciendo varias jugadas sólidas en el campo.

Ryan Howard y King Felix también mostraron poder.

Los fanáticos en Twitter hablaron sobre lo agradable que fue ver el juego.

El juego, combinado con el Futures Game que tuvo lugar más temprano en la noche, dio inicio a las festividades de la Semana de las Estrellas en Seattle, justo antes del Home Run Derby del lunes y el Juego de Estrellas está programado para este martes.

El MLB Celebrity Softball Game ha sido un elemento básico de las festividades All-Star de la liga desde 2001 y encabezó el programa del sábado en Seattle junto con el MLB Futures Game, con apariciones de un medallista de oro olímpico, ex campeón de la WWE, personalidades de las redes sociales. y estrellas de la televisión y el cine.

A ellos se unió una alineación de grandes de la MLB, incluidos campeones de la Serie Mundial, ex All-Stars y un ícono de los Marineros.

Joel McHale (actor )

Adam Devine (actor)

Skylar Astin (actor)

Chloe Kim (medallista de oro olímpica)

JoJo Siwa (sensación de las redes sociales, artista de grabación)

Yandel (leyenda de la música urbana)

Rodrygo (futbolista del Real Madrid)

Christian Nodal (cantautor mexicano)

Natti Natasha (cantante y compositora)

The Miz (superestrella de la WWE)

Beato (artista colombiano de reggaetón)

JP Saxe (artista y compositor)

Donovan Mitchell (estrella de la NBA, Cleveland Cavaliers)

Zach LaVine (estrella de la NBA, Chicago Bulls)

Jennie Finch (medallista de oro olímpica)

Natasha Watley (medallista de oro olímpica)

Félix Hernández (Ex MLB All-Star, Marineros de Seattle)

Bret Boone (Ex MLB All-Star, Marineros de Seattle)

Mike Cameron (Ex MLB All-Star, Marineros de Seattle)

Adam Jones (ex All-Star de la MLB, Orioles de Baltimore)

Ryan Howard (ex All-Star de la MLB, Filis de Filadelfia)

El juego de este año tuvo los regresos de McHale, Kim, Finch, Miz y Siwa después de participar hace un año.

Miz y Finch son elementos básicos de este juego, ya que han competido entre sí a lo largo de los años. Este último, ex campeón mundial en WWE, capturó el premio MVP hace un año.

En 2022, una nueva regla introdujo un swing-off de tres jugadores para juegos empatados al final de cinco entradas.