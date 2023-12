El legado de Joe Mauer: ¿Un lugar en el Salón de la Fama 2023? Caso Joe Mauer Salón de la Fama: por qué el seis veces All-Star merece ser incluido en Cooperstown.

Joe Mauer, emblemático jugador de los Mellizos de Minnesota, emerge como candidato al Salón de la Fama del Béisbol en 2024. Su trayectoria como receptor y su impacto en el juego plantean la pregunta: ¿merece el seis veces All-Star un lugar en Cooperstown? Analizamos su legado, logros y el camino hacia la inmortalidad en el béisbol.

Joe Mauer, la emblemática figura de los Mellizos de Minnesota, ha regresado a la conversación del Salón de la Fama. El exreceptor, miembro número 38 del Salón de la Fama de los Mellizos, ahora se encuentra en la boleta del Salón de la Fama del Béisbol Nacional para el ciclo de votación 2024. Tras su retiro en 2018, esta es su primera nominación, compartiendo espacio con excompañeros como Torii Hunter y Colón.

Sin embargo, Mauer no tiene un camino fácil hacia Cooperstown. Se enfrenta a una competencia de 11 novatos, entre ellos Adrián Beltré y David Wright, y a 14 remanentes, incluyendo nombres como Manny Ramírez y Todd Helton. Para alcanzar el honor de Cooperstown, necesitará 292 votos (75% del total).

Uno de los pilares fundamentales en el argumento de Joe Mauer para el Salón de la Fama es su Wins Above Replacement (WAR) en toda su carrera. Su WAR de 55.3 lo coloca en el séptimo lugar de todos los tiempos entre los receptores. Curiosamente, los seis jugadores por delante de él en esta lista son miembros del Salón de la Fama, un detalle que resalta su excelencia.

Además, Mauer posee un logro único: es el único receptor que ha ganado un título de bateo de la Liga Americana, lográndolo en dos ocasiones en 2006 y 2008, y añadiendo un tercer título en 2009, cuando también se hizo con el premio al Jugador Más Valioso. Aunque se trasladó a la primera base en 2014, su legado como receptor destaca con seis nominaciones al Juego de Estrellas, tres Guantes de Oro y cinco premios Silver Slugger.

Sin embargo, las probabilidades no siempre están a favor de los receptores en su primer intento en el Salón de la Fama. En la historia, solo Johnny Bench en 1989 e Iván Rodríguez en 2017 lograron tal hazaña. Aunque los números de WAR de Mauer no coinciden exactamente con los de Bench y Rodríguez, su desempeño no se queda atrás.

El viaje de Joe Mauer con los Mellizos de Minnesota es un relato de lealtad y excelencia. Seleccionado por los Mellizos en la primera ronda del draft de 2001, Mauer desplegó su magistral habilidad en el campo a lo largo de 15 años, todo con la misma camiseta. Su transición de receptor a primera base en 2014, debido a una conmoción cerebral, no empañó su brillante legado.

Con 143 jonrones y 923 carreras impulsadas en 1,858 juegos, Mauer ostenta un promedio de bateo de .306/.388/.439 y un OPS de .827, cifras que le valieron el premio Silver Slugger en cinco ocasiones. La retirada de su número siete por los Mellizos lo sitúa entre las leyendas del equipo, y si Mauer es incluido en el Salón de la Fama, se unirá a una élite conformada por Harmon Killebrew, Rod Carew, Kirby Puckett, Bert Blyleven, Jim Kaat y Tony Oliva.