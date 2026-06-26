El mánager dominicano Óliver Mármol será coach en el Juego de Estrellas MLB 2026 El estratega de los Cardenales de San Luis fue seleccionado oficialmente por el piloto Dave Roberts para integrar el prestigioso cuerpo técnico de la Liga Nacional en el Clásico de Mitad de Temporada en Filadelfia.

La representación de la República Dominicana en el próximo Fin de Semana de las Estrellas no se limitará únicamente al espectacular talento de los peloteros en el terreno de juego. Las Grandes Ligas anunciaron de forma oficial las plantillas de técnicos e instructores que acompañarán a los dirigentes de ambos circuitos, destacando por todo lo alto el nombre del mánager dominicano Óliver Mármol.

Mármol, quien actualmente se encuentra al frente del timón de los Cardenales de San Luis, recibió la distinguida invitación por parte del capataz de la Liga Nacional, Dave Roberts (Dodgers de Los Ángeles), para formar parte activa de su cuerpo de entrenadores en el dugout. El dominicano compartirá honores y decisiones estratégicas con la leyenda del béisbol Don Mattingly, quien se desempeña como piloto interino de los locales Filis de Filadelfia, sumándose además a los instructores habituales de la organización de los Dodgers.

Choque de estrategias en el Citizens Bank Park

El esperado Clásico de Media Temporada, presentado formalmente por Mastercard, se celebrará el próximo martes 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Para el dirigente Dave Roberts, esta cita representará su quinto compromiso dirigiendo en un Juego de Estrellas, un hito que ya conquistó previamente en las ediciones de 2018, 2019, 2021 y 2025 tras coronarse campeón de la Liga Nacional en dichos años de gloria.

Por la acera contraria, el timón de la Liga Americana estará bajo la responsabilidad del mánager de los Azulejos de Toronto, John Schneider, quien hará su debut absoluto comandando al joven circuito tras acreditarse el campeonato de la Liga Americana. Para blindar su estrategia de juego, Schneider incluyó de manera oficial en su selecto grupo de colaboradores a Derek Shelton, el respetado capataz de los Mellizos de Minnesota, prometiendo una batalla de pizarras sumamente interesante.

Con la confirmación de Óliver Mármol vistiendo la indumentaria de gala de los técnicos, el béisbol dominicano continúa expandiendo su liderazgo y consolidando su prestigio no solo a base de batazos y ponches, sino también a través de la inteligencia y la capacidad de dirección en el máximo nivel del deporte mundial.