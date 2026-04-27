¡El MVP que no usa uniforme! El “arma secreta” detrás del éxito de los Yankees en 2026 Mientras las superestrellas se llevan los titulares, un hombre fuera del terreno está recibiendo los elogios como el verdadero motor del equipo. Gracias a su ojo clínico para encontrar "joyas" donde nadie más mira, los Yankees tienen hoy a dos de las sorpresas más grandes de la temporada. ¿Quién es este MVP invisible?

En el Bronx siempre se habla de los millones de George Steinbrenner y de las firmas de agentes libres caros, pero este 2026 la historia es otra. El reconocido analista Jon Heyman, del New York Post, ha soltado una bomba que tiene a todo el mundo pensando: el verdadero MVP de los Yankees podría ser Matt Hyde, el scout de la zona de Nueva Inglaterra.

“Creo que Matt Hyde es su arma secreta. Podría ser su MVP”, afirmó Heyman. ¿La razón? Dos nombres que están cargando al equipo y que llegaron al Bronx por “cheles” gracias a la visión de Hyde: Cam Schlittler y Ben Rice.

Cam Schlittler: El “as” que vino de la séptima ronda

Schlittler no era un prospecto de los que salen en la portada de las revistas. Fue una selección de séptima ronda proveniente de la Universidad Northeastern, pero lo que está haciendo en la rotación este año es de locos:

Efectividad (ERA): Un impresionante 1.77.

Control: 41 ponches y apenas 4 boletos en sus primeras seis aperturas.

Con Gerrit Cole y Carlos Rodón preparándose para volver, si Schlittler mantiene este nivel, los Yankees van a tener un “problema agradable” con tantos brazos de calidad.

Ben Rice: El “bombardero” de Dartmouth

Si lo de Schlittler es bueno, lo de Ben Rice es para sacarse el sombrero. Elegido en la ronda 12 (¡sí, la 12!), este muchacho de la Ivy League se ha adueñado del lineup:

Promedio: .326 (lidera al equipo).

Poder: 9 jonrones (solo detrás de Aaron Judge) y 21 remolcadas.

Rice ha demostrado que no hay que venir de una potencia de béisbol para darle “en la madre” a la pelota en el Yankee Stadium.

El valor de un buen scout

Los Yankees siempre serán conocidos por gastar dinero, pero Matt Hyde ha demostrado que llenar las ligas menores con talento “subestimado” permite que esas inversiones millonarias rindan frutos. Hyde “la sacó de jonrón” identificando a estos dos peloteros que hoy tienen a Nueva York en la cima de la Liga Americana.

¿Usted cree que el éxito de los Yankees este año se debe más a los millones invertidos o a estos “robos” que Matt Hyde encontró en el Draft?