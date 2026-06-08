El dominicano Fernando Tatis Jr. desata una fuerte polémica en Grandes Ligas al ser atrapado robando tercera base en la derrota de los Padres ante los Mets.
La línea que divide la genialidad de la imprudencia en el béisbol de las Grandes Ligas suele ser sumamente delgada, y la tarde de este domingo 7 de junio de 2026, a Fernando Tatis Jr. le tocó aprender la lección de la manera más amarga. El estelar jardinero dominicano de los Padres de San Diego se convirtió en el epicentro de una intensa polémica tras cometer uno de los pecados capitales sobre las almohadillas, sepultando cualquier intento de remontada en el Petco Park frente a los Mets de Nueva York.
Con la ofensiva de los Frailes intentando prender la chispa y el marcador adverso, Tatis Jr. corría en la intermedia con dos outs en la pizarra. Ya estando en posición anotadora, el quisqueyano desafió los fundamentos básicos del juego al intentar estafarse la tercera base de manera imprevista; el receptor de los Mets ejecutó un disparo quirúrgico a la antesala y el umpire principal no dudó en decretar el out que liquidó la entrada, dejando congelado al dugout local.
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— Al Son de la LVBP (@AlSonDeLaLVBP) June 7, 2026
La matemática del robo: El umbral que Tatis no descifra
La jugada redactada por la periodista Adda E. Lavalle Lara expone una problemática más profunda que va más allá de una simple mala tarde. El “Niño” ha hecho de la agresividad en los senderos su sello de identidad, pero la analítica contemporánea empieza a cuestionar severamente sus lecturas:
Récord preocupante: Si bien presume 14 bases robadas en lo que va de campaña, el dominicano ya acumula 6 costosos fracasos siendo atrapado robando.
La regla del 75%: En el béisbol moderno, los sabermétricos dictan que un corredor debe registrar una tasa mínima del 75% de éxito en sus intentos de estafa para que el riesgo sea estadísticamente rentable para el equipo. Al ubicarse por debajo de ese porcentaje óptimo, las arrancadas de Tatis Jr. están restando más carreras de las que producen.
Una montaña rusa que agota a San Diego
La molestia colectiva en las tribunas del Petco Park se magnifica al encajar el error dentro del espantoso bache que atraviesa la franquicia. El conjunto de la Gran Manzana aprovechó el obsequio anímico de Tatis para golpear el pitcheo local y terminar adjudicándose el compromiso con marcador definitivo de 7-3, firmando de paso la cuarta serie consecutiva que pierden los Padres en esta competitiva Liga Nacional.
Con una plantilla cargada de millones de dólares y altas expectativas de postemporada, la ofensiva californiana ha batallado enormemente para producir anotaciones de manera constante, una realidad que convierte el hecho de “regalar outs” en una irresponsabilidad deportiva insostenible. El talento de Fernando es innegable, pero en momentos de apremio, la inteligencia situacional debe pesar más que los puros caballos de fuerza de sus piernas.