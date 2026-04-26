¡”El Niño” ya tiene su muñeco! El tierno regalo que recibió Tatis Jr. en su regreso a México ¡Puro carisma! Antes de que empezara el "juidero" en el Estadio Alfredo Harp Helú, la fanaticada mexicana le demostró su amor a Fernando Tatis Jr. con un detalle muy especial. Aunque el dominicano sigue buscando su primer "palo" de la temporada, los fans ya lo tienen en un altar... ¡literalmente!

Si usted pensaba que la sequía de jonrones de Fernando Tatis Jr. iba a enfriar el cariño de la gente, se equivocó de medio a medio. En la previa de la serie de los Padres de San Diego contra los Diamondbacks de Arizona en Ciudad de México, “El Niño” recibió un regalo que se volvió viral en segundos: un muñeco personalizado hecho a su imagen y semejanza, con todo y su famoso arete.

Tatis, que siempre tiene una sonrisa para su gente, se mostró emocionado con el detalle de los fans aztecas. Y no es para menos; jugar en la altitud de México City (7,300 pies sobre el nivel del mar) es el escenario perfecto para que cualquier pelotero se sienta como un superhéroe. “Ojalá podamos darles un béisbol emocionante y con muchas carreras”, soltó el criollo antes de salir al terreno.

¿Se acabó la sequía en la altura?

La realidad es que los Padres han arrancado la temporada 2026 como un verdadero trabuco (17-8), liderando la División Oeste de la Nacional por encima de los Dodgers. Pero lo curioso es que lo han hecho con un Tatis Jr. que todavía no ha sacudido el primer cuadrangular del año. Entrando al juego de este sábado, Fernando promediaba .250 con 12 remolcadas, pero el casillero de los vuelacercas seguía en cero.

¡Pero atención! El efecto México City no tardó en aparecer. En el partido de anoche, los Padres se llevaron la victoria 6-4 en un juego vibrante. Aunque Tatis se fue de 4-1 con una base por bolas, el que se robó el show ofensivo fue Ty France, quien pegó dos jonrones aprovechando que la bola vuela como un avión en esa altura.

Pitcheo de “Grandes Ligas” y un récord histórico

Mientras los bates terminan de despertar (estamos esperando que Manny Machado también suelte el veneno), el pitcheo de San Diego está sacando la cara. Randy Vásquez y Michael King han sido dos colosos en la lomita. Pero la verdadera noticia fue el cerrador Mason Miller, quien salvó su juego número 10 y rompió el récord de la franquicia con 34.2 entradas consecutivas sin permitir carreras. ¡Eso es lo que se llama un candado de verdad!

¿Usted cree que el muñeco le traerá la suerte a Tatis Jr. para que hoy mismo pegue su primer jonrón en el cierre de la serie mexicana?