El palmarés de Ohtani y la pregunta que nadie había hecho antes: ¿puede ganar el Cy Young y el Guante de Oro como lanzador? Cuatro MVP unánimes, cuatro Bates de Plata, Novato del Año, dos Series Mundiales y el primer 50-50 de la historia. El japonés está construyendo el palmarés más único en la historia del béisbol. Pero el Cy Young y el Guante de Oro como pitcher son los dos trofeos que todavía faltan.

Hay jugadores que ganan premios. Y hay jugadores que redefinen lo que es posible ganar. Shohei Ohtani pertenece a la segunda categoría — y en 2026, está persiguiendo dos trofeos que nunca ha tenido y que, de conquistarlos, completarían el palmarés más extraordinario en la historia del béisbol moderno.

El palmarés que ya tiene: una vitrina sin igual

Los cuatro MVP — todos unánimes

Ohtani es parte de una lista selecta de solo 11 jugadores con tres o más premios MVP en la historia de las Grandes Ligas. Pero lo que hace su caso único es que los ganó todos de manera unánime — y en los dos circuitos:

| Año | Liga | Finalista derrotado |

| 2021 | Americana | Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) |

| 2023 | Americana | Corey Seager (Rangers) |

| 2024 | Nacional | Francisco Lindor (Mets) |

| 2025 | Nacional | Kyle Schwarber (Filis) — 260 pts vs 420 de Ohtani |

La única vez que no ganó fue en 2022, cuando Aaron Judge estableció el récord de jonrones en una temporada en la Liga Americana. Al ganar el MVP en su primera temporada en la Liga Nacional (2024), se unió al Miembro del Salón de la Fama Frank Robinson como los únicos jugadores en la historia en ganar el MVP en ambos circuitos.

Los cuatro Bates de Plata

Ohtani ganó el Bate de Plata en los mismos cuatro años que fue MVP — una consistencia ofensiva que no tiene precedentes para un jugador de dos vías:

2021: .257/.372/.592 — OPS .965 — 46 HR — 8 triples (líder LA) — 100 RBI

.257/.372/.592 — OPS .965 — 46 HR — 8 triples (líder LA) — 100 RBI 2023: .304/.412/.654 — OPS 1.066 (líder LA en OBP, slugging, OPS y HR con 44) — 95 RBI

.304/.412/.654 — OPS 1.066 (líder LA en OBP, slugging, OPS y HR con 44) — 95 RBI 2024: .310/.390/.646 — OPS 1.036 — 54 HR — 130 RBI — 59 bases robadas — líder LN en slugging, OPS, HR y RBI

.310/.390/.646 — OPS 1.036 — — 130 RBI — 59 bases robadas — líder LN en slugging, OPS, HR y RBI 2025: .282/.392/.622 — 55 HR — 102 RBI — 20 robadas — 9 triples (récord personal) — líder LN en anotadas (146), slugging y OPS (1.014)

Novato del Año 2018

En su temporada de debut, Ohtani ganó el Premio al Novato del Año de la Liga Americana con el 91% de los votos, superando al antesalista dominicano Miguel Andújar de los Yankees.

Sus números de debut fueron históricos para un jugador de dos vías:

Como bateador: .285/.361/.564 — OPS .925 — 22 HR — 61 RBI

.285/.361/.564 — OPS .925 — 22 HR — 61 RBI Como lanzador: ERA 3.31 — 4-2 — 63 ponches en 51.2 innings

Dos Series Mundiales

Ohtani ganó su primer anillo en 2024 con los Dodgers y sumó el segundo en 2025 — siendo figura en ambas postemporadas. Es uno de los pocos jugadores en la historia en ganar dos Series Mundiales consecutivas como parte activa del roster.

Cinco Juegos de Estrellas y dos premios al Jugador del Año en MLB

A sus ocho años en las Grandes Ligas, Ohtani ha sido invitado a cinco Juegos de Estrellas y ha sido elegido Jugador del Año en MLB en dos ocasiones — el reconocimiento más amplio de la industria beisbolera.

Los hitos históricos que lo hacen único

Primer jugador en la historia con 50 HR y 50 bases robadas en una temporada (2024)

en una temporada (2024) Primer jugador con 50 HR y 50 ponches propinados en una temporada (2025)

en una temporada (2025) Primer bateador con 400 bases alcanzadas en una temporada desde Barry Bonds en 2001

en una temporada desde Barry Bonds en 2001 Primero desde Ty Cobb (1909) en finalizar entre los dos primeros en HR y bases robadas

en finalizar entre los dos primeros en HR y bases robadas Único jugador en la historia en ganar MVP en ambas ligas de manera unánime

Lo que falta: el Cy Young

El Cy Young es el único gran premio individual de pitcheo que Ohtani nunca ha ganado. Su mejor resultado fue el cuarto lugar en 2022, cuando estableció sus marcas personales en victorias (15), ERA (2.33), ponches (219) y entradas (166.0).

En 107 aperturas en MLB, Ohtani tiene marca de 42-22, ERA de 2.83 y 720 ponches en 572.2 innings. Su ERA+ de carrera de 150 es ligeramente inferior al de Pedro Martínez y Clayton Kershaw (154) y superior al de Max Scherzer (129) y Justin Verlander (128). Números de Salón de la Fama como lanzador — y eso sin contar lo que hace con el bate.

En 2026, con ERA de 0.82 y ERA+ de 486 — el más alto de toda la MLB — está lanzando al nivel de un ganador del Cy Young por primera vez en su carrera. El único obstáculo es el pobre apoyo ofensivo de los Dodgers, que solo han anotado más de cuatro carreras una vez en sus siete aperturas.

La pregunta que nadie había hecho: ¿puede ganar el Guante de Oro como lanzador?

El Guante de Oro premia la excelencia defensiva. Ohtani ha jugado como bateador designado — una posición sin componente defensivo real. Esto lo ha limitado cuando no ha estado lanzando para ser considerado al ganado el Guante de Oro, que podría optar a ello como lanzador.

¿Puede hacerlo? Es difícil, pero no imposible. Los lanzadores que ganan el Guante de Oro son conocidos por su agilidad en el montículo, su capacidad de cubrir primera base y su control del juego de carreras. Ohtani tiene el atletismo para hacerlo — es uno de los jugadores más completos físicamente en la historia del béisbol. Si mantiene su enfoque en el pitcheo y mejora su trabajo defensivo en el montículo, la conversación será inevitable.

El palmarés que podría tener al final de 2026

Si todo sale bien — si el ERA se mantiene, si los Dodgers le dan apoyo ofensivo y si el Mundial no lo desgasta demasiado — Ohtani podría terminar 2026 con:

Quinto MVP — si vuelve a batear al nivel de sus mejores temporadas

— si vuelve a batear al nivel de sus mejores temporadas Primer Cy Young — si mantiene el ERA histórico

— si mantiene el ERA histórico Tercer anillo — si los Dodgers llegan a la Serie Mundial

— si los Dodgers llegan a la Serie Mundial Quinto Bate de Plata — si su ofensiva regresa al nivel de 2024-25

— si su ofensiva regresa al nivel de 2024-25 Guante de Oro — posible en el futuro cercano

Un palmarés que no tiene comparación en la historia del béisbol. Ni siquiera Babe Ruth — el único jugador que se acerca a Ohtani en la combinación de pitcheo y bateo — ganó un Cy Young.

Shohei Ohtani no solo está jugando al béisbol. Está reescribiendo lo que es posible en él.