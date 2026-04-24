En la República Dominicana no solo se dan palos, ¡también se tiran piedras! Y este inicio de temporada 2026 lo está confirmando de manera espectacular. El sistema de Grandes Ligas ha actualizado su prestigioso listado de los mejores abridores del momento, y aunque el zurdo de los Tigres, Tarik Skubal, lidera el pelotón, el protagonismo latino está más encendido que nunca gracias a dos nombres que tienen a todo el mundo con la boca abierta: Cristopher Sánchez y José Soriano.
Cristopher Sánchez: El “as” silencioso de Filadelfia
Lo del zurdo de los Filis ya no es casualidad. Cristopher Sánchez se ha metido en el Top 5 del ranking tras demostrar un control quirúrgico y un cambio de velocidad que parece controlado por control remoto. En un equipo lleno de estrellas de 300 millones, Sánchez se ha convertido en el seguro de vida del mánager Rob Thomson. Para el fanático dominicano que lo sigue en la pelota invernal, ver su ascenso a la élite de la MLB es motivo de orgullo nacional. El tipo no solo tira strikes, ¡tira veneno!
José Soriano: Fuego puro en Anaheim
Si hablamos de “para”, hay que hablar de José Soriano. El derecho de los Angelinos ha dado un salto impresionante, metiéndose en el Top 10 gracias a una recta que besa las 100 millas con un movimiento que parece que la bola tiene vida propia. Soriano ha pasado de ser un relevista de lujo a un abridor que impone respeto desde el primer inning. En los colmados de RD ya se comenta: “Ese muchacho tiene un brazo bendecido”.
¿Se mantendrán en la cima?
La gran pregunta que se hacen los analistas es si estos lanzadores podrán aguantar el ritmo contra las alineaciones pesadas de los Yankees o los Dodgers. Skubal sigue siendo el rival a vencer, pero la consistencia de nuestros muchachos indica que el Cy Young podría tener acento dominicano este año.
La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Es Cristopher Sánchez el mejor lanzador dominicano en lo que va de año o José Soriano le terminará quitando el puesto? ¡Hagan sus apuestas, que el pitcheo dominicano está en su mejor momento!
Top 10: Power Ranking de Lanzadores Abridores MLB 2026
|Puesto
|Lanzador
|Equipo
|Estatus
|Factor Clave
|1
|Tarik Skubal
|Detroit Tigers
|El Rey Actual
|Su tasa de ponches es una falta de respeto.
|2
|Cristopher Sánchez
|Phillies
|Orgullo RD
|Efectividad élite y un cambio de velocidad asesino.
|3
|Corbin Burnes
|Baltimore Orioles
|El Veterano
|Consistencia pura cada 5 días.
|4
|Zack Wheeler
|Philadelphia Phillies
|El Caballo
|Dominio total junto a Sánchez en Philly.
|5
|José Soriano
|Angels
|La Para de RD
|Recta de 100 MPH que parece un misil.
|6
|Logan Webb
|SF Giants
|El Quirúrgico
|Control absoluto de la zona de strike.
|7
|Max Fried
|NY Yankees
|En Racha
|Viene de casi completar una blanqueada histórica.
|8
|Tyler Glasnow
|LA Dodgers
|El Gigante
|Potencia pura, aunque siempre bajo la lupa física.
|9
|Shota Imanaga
|Chicago Cubs
|La Sensación
|Su recta “invisible” sigue engañando a todos.
|10
|Luis Gil
|NY Yankees
|Menciones RD