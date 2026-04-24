¡El “Plátano Power” en la lomita! Cristopher Sánchez y José Soriano se meten en el Top 10 de los mejores abridores del mundo ¡Dénles su respeto! Las Grandes Ligas acaban de soltar el nuevo Power Ranking de lanzadores abridores y los dominicanos están dando "grasa" de la buena. Mientras Tarik Skubal intenta quedarse con el trono, dos brazos quisqueyanos han irrumpido en la lista de los intocables. ¿Tienen estos muchachos lo necesario para ganar el Cy Young o es solo una racha de inicio de temporada? ¡Aquí te contamos quiénes son los "monstruos" que están dejando a los bateadores pidiendo cacao!

En la República Dominicana no solo se dan palos, ¡también se tiran piedras! Y este inicio de temporada 2026 lo está confirmando de manera espectacular. El sistema de Grandes Ligas ha actualizado su prestigioso listado de los mejores abridores del momento, y aunque el zurdo de los Tigres, Tarik Skubal, lidera el pelotón, el protagonismo latino está más encendido que nunca gracias a dos nombres que tienen a todo el mundo con la boca abierta: Cristopher Sánchez y José Soriano.

Cristopher Sánchez: El “as” silencioso de Filadelfia

Lo del zurdo de los Filis ya no es casualidad. Cristopher Sánchez se ha metido en el Top 5 del ranking tras demostrar un control quirúrgico y un cambio de velocidad que parece controlado por control remoto. En un equipo lleno de estrellas de 300 millones, Sánchez se ha convertido en el seguro de vida del mánager Rob Thomson. Para el fanático dominicano que lo sigue en la pelota invernal, ver su ascenso a la élite de la MLB es motivo de orgullo nacional. El tipo no solo tira strikes, ¡tira veneno!

José Soriano: Fuego puro en Anaheim

Si hablamos de “para”, hay que hablar de José Soriano. El derecho de los Angelinos ha dado un salto impresionante, metiéndose en el Top 10 gracias a una recta que besa las 100 millas con un movimiento que parece que la bola tiene vida propia. Soriano ha pasado de ser un relevista de lujo a un abridor que impone respeto desde el primer inning. En los colmados de RD ya se comenta: “Ese muchacho tiene un brazo bendecido”.

¿Se mantendrán en la cima?

La gran pregunta que se hacen los analistas es si estos lanzadores podrán aguantar el ritmo contra las alineaciones pesadas de los Yankees o los Dodgers. Skubal sigue siendo el rival a vencer, pero la consistencia de nuestros muchachos indica que el Cy Young podría tener acento dominicano este año.

La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Es Cristopher Sánchez el mejor lanzador dominicano en lo que va de año o José Soriano le terminará quitando el puesto? ¡Hagan sus apuestas, que el pitcheo dominicano está en su mejor momento!

Top 10: Power Ranking de Lanzadores Abridores MLB 2026