El polémico silencio del Licey sobre el futuro de Audo Vicente que enciende las alarmas ¿Renovación o el fin de una era? Las tres pizarras que definirán el futuro de Audo Vicente con el Licey. Analizamos el incierto panorama contractual de Audo Vicente con los Tigres del Licey al ingresar a su último año de acuerdo sin señales de renovación.