En la más reciente actualización del escalafón de serpentineros hispanos de Las Mayores, Jhoan Durán, José Soriano, Freddy Peralta y Cristopher Sánchez sacan la cara por el pitcheo de la media isla. El zurdo de los Filis de Filadelfia se erige como el abridor dominicano más destacado del listado gracias a su consistencia.
Cristopher Sánchez: El abridor del momento en la élite latina
El Power Rankings elaborado por David Venn pone bajo los reflectores el extraordinario momento que vive el pitcheo abridor dominicano, teniendo a Cristopher Sánchez como la gran figura destacada entre los iniciadores. El zurdo de los Filis de Filadelfia ha llevado su juego a otro nivel, consolidándose como el abridor de la media isla con mayor impacto en el listado gracias a una efectividad envidiable y a un cambio de velocidad que tiene de cabeza a las ofensivas de la Liga Nacional. Su consistencia para caminar profundo en los partidos lo coloca en la primera línea de los brazos hispanos en Las Mayores.
Durán repite en la cima y Freddy Peralta impone su jerarquía
El escalafón de esta semana muestra un balance perfecto entre la fuerza de los cerradores y la rotación abridora, donde la República Dominicana acapara los puestos de principal relevancia:
Jhoan Durán (Mellizos de Minnesota): Se mantiene inamovible como el líder repetido del ranking general. El nativo de Santiago sigue intratable en la novena entrada, utilizando su recta de más de 100 mph y su devastador splinker para asegurar victorias y sostenerse como el cerrador latino más dominante del negocio.
Freddy Peralta (Cerveceros de Milwaukee): El derecho es el otro gran pilar abridor que resalta el artículo. “Fastball Freddy” sigue destrozando bates con su comando y su impresionante tasa de ponches por cada nueve entradas, manteniéndose como el as de la rotación de Milwaukee y un fijo en los debates de los mejores lanzadores de la temporada.
Soriano completa la armada de abridores
El empuje quisqueyano en la rotación se complementa con la inclusión de José Soriano (Angelinos de Los Ángeles), quien ha madurado notablemente en la lomita, transformando su potencia en aperturas de calidad y consolidando un trío de abridores dominicanos de primer nivel junto a Sánchez y Peralta.
Este listado de David Venn reafirma que el pitcheo dominicano no solo depende de sus tradicionales relevistas de bola rápida en las entradas finales, sino que ahora mismo cuenta con los abridores más dominantes y determinantes de toda la representación latinoamericana en la Gran Carpa.