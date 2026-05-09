Una carrera prometedora destruida por una decisión que él mismo llamó un “error de juicio”. El lanzador mexicano Humberto Cruz, de 19 años y considerado por MLB Pipeline como el quinto mejor prospecto de los Padres de San Diego, fue deportado a México después de declararse culpable de un delito menor relacionado con el transporte de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos a cambio de dinero.

La historia, reportada por el San Diego Union-Tribune, es tan trágica como evitable.

El arresto: una camioneta BMW y una decisión fatal

El 28 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos observaron la camioneta BMW de Cruz dirigiéndose hacia el sur cerca de Lukeville, Arizona — un punto de entrada en la frontera con México — con un solo conductor. Minutos después, el vehículo regresaba hacia el norte con dos nuevos pasajeros.

Los agentes sospecharon de la rapidez del viaje y detuvieron el auto. Ambos pasajeros resultaron ser inmigrantes indocumentados.

Lo que vino después sorprendió incluso a los propios agentes: Cruz renunció a sus derechos Miranda y habló voluntariamente. Les dijo que había respondido a un anuncio en redes sociales que ofrecía “dinero fácil” por transportar personas. Reconoció que sabía que “eran ilegales” y que esperaba recibir US$1,000 por cada persona que recogiera y transportara.

Cuando le preguntaron por qué lo hizo, su respuesta fue devastadora en su simplicidad:

“Necesitaba el dinero extra ya que no trabaja por las tardes.”

El acuerdo legal y la deportación

Cruz enfrentaba inicialmente un cargo por delito grave de transporte de inmigrantes con fines de lucro y un cargo menor de complicidad en entrada ilegal. Se declaró culpable del delito menor en noviembre para que se desestimara el cargo grave, y fue sentenciado a 30 días de prisión — con crédito por el tiempo ya cumplido.

Las consecuencias van mucho más allá de la sentencia. Cruz perdió su visa de trabajo por 10 años, con posibilidad de solicitarla nuevamente después de cinco años de buena conducta. Ya se encuentra de regreso en México.

Los Padres lo colocaron en la lista restringida en marzo, donde permanecerá hasta que pueda regresar a Estados Unidos — si es que alguna vez puede hacerlo.

Una carrera que ya venía en pausa

La ironía del caso es que Cruz ya estaba fuera de acción cuando ocurrió el arresto. En 2025, realizó 14 aperturas entre la liga de novatos y la Clase A con una efectividad de 7.58 — números que reflejaban un proceso de desarrollo normal para un prospecto joven. Luego se sometió a una cirugía para colocarle un soporte interno en el ligamento colateral cubital derecho — una operación que ya lo tenía fuera por toda la temporada 2026.

Cruz había firmado con los Padres en 2024 por un bono de US$750,000 — una inversión significativa del club en un lanzador al que veían como parte del futuro de la organización.

Sus palabras: arrepentimiento y responsabilidad

A través de los Padres, Cruz emitió un comunicado en el que asumió la responsabilidad de sus actos:

“A mis compañeros, a la organización, a nuestros aficionados y a mi familia, quiero expresar mi sincero arrepentimiento por un reciente error de juicio que ha decepcionado a muchas personas a las que respeto profundamente. Entiendo que mis acciones no han estado a la altura de las expectativas como profesional y como representante de esta organización.”

“Me comprometo a reflexionar sobre este momento, aprender de él y tomar las medidas necesarias para seguir adelante de manera positiva y responsable.”

La lección más cara

La historia de Humberto Cruz es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser una carrera deportiva — y de cómo una sola decisión puede destruir años de trabajo. Un bono de US$750,000, el estatus de quinto mejor prospecto de una organización de Grandes Ligas y un futuro prometedor en el béisbol, todo sacrificado por US$1,000 y un anuncio en redes sociales.

El béisbol latino tiene muchas historias de jóvenes que llegan a las Grandes Ligas desde la nada. La de Cruz es, por ahora, la historia de uno que se quedó en el camino por razones que él mismo reconoce como evitables.