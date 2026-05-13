El récord de 126 años que un lanzador “desahuciado” acaba de destrozar en las Grandes Ligas La racha más "abusadora" de 2026 pertenece al relevista que nadie quería en su equipo.

El relevista de 32 años seleccionado en la ronda 30, con cirugía Tommy John y siete veces agente libre, está siendo estadísticamente mejor que Mason Miller. Nadie lo vio venir.

Veinte presentaciones. Sesenta y cuatro bateadores enfrentados. Un solo hit permitido.

Cuando escuchas una racha como ésta, la mente va inmediatamente al lanzallamas de los Padres, Mason Miller. No al derecho de 32 años, Rico García, de ascendencia puertorriqueña, quien ha jugado para siete equipos y llegó a esta temporada con una efectividad de por vida de 5.27.

Y sin embargo, eso es exactamente lo que García ha hecho para comenzar el 2026.

Los números que reescriben la historia

De acuerdo con el Elias Sports Bureau, García es el primer lanzador en la Era de la Expansión (desde 1961) en iniciar una campaña permitiendo no más de un imparable en un lapso de 64 bateadores enfrentados.

¿El último serpentinero en hacerlo en cualquier momento? El propio Miller, quien tuvo un trecho similar entre septiembre de 2025 y abril de 2026.

Pero hay más. García también es el primer lanzador en la Era Moderna (desde 1900) en permitir no más de un hit en sus primeras 20 presentaciones de una campaña. Los oponentes le batean para .018.

El único imparable que concedió fue un jonrón ante Michael Massey de los Reales el 21 de abril. Fuera de eso, nada. Su BABIP actualmente se encuentra en .000 — ningún hit dentro del terreno de juego en todo el año.

Mejor que Miller: el ranking que nadie esperaba

García no solo está siendo bueno. Está siendo el mejor relevista de las Grandes Ligas en 2026 según la métrica de valor de carreras en pitcheo de Statcast — incluso por encima de Miller.

Mayor valor de carreras en pitcheo de los relevistas, 2026:

| Ranking | Lanzador | Equipo | Valor |

| 1 | Rico García | Baltimore | +12 |

| 2 | Dylan Lee | Atlanta | +10 |

| 3 | Mason Miller | San Diego | +9 |

| 3 | Antonio Senzatela | Colorado | +9 |

| 5 | John King | Miami | +8 |

| 5 | Jacob Latz | Texas | +8 |

Su tasa de 4.6 carreras por cada 100 lanzamientos en solo 251 pitcheos es astronómica.

La historia que hace todo más increíble

Lo que hace este desempeño aún más notable es el camino que García recorrió para llegar hasta aquí.

Seleccionado en la ronda 30 del Draft de 2016 por los Rockies

por los Rockies Siete veces agente libre a lo largo de su carrera

a lo largo de su carrera Reclamado de la lista de waivers en cuatro ocasiones — tres veces solo en 2025

— tres veces solo en 2025 Sometido a una cirugía Tommy John en 2021

Jugó para siete equipos diferentes

Ahora, a sus 32 años y en su segunda etapa con los Orioles de Baltimore, está teniendo la temporada de su vida. Una temporada que nadie — absolutamente nadie — tenía en su radar.

¿Suerte o talento?

Es difícil llamar “suerte” a una racha que incluye récords históricos desde 1900. Sí, el BABIP de .000 no es sostenible — eventualmente las bolas bateadas dentro del terreno empezarán a caer. Pero los récords ya están en los libros. Y Rico García, el relevista que nadie quería, los escribió.