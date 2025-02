El Renacer de Sandy Alcántara Tras 16 Meses de Ausencia El lanzador estrella de los Miami Marlins, tras recuperarse de una cirugía Tommy John, se muestra emocionado y listo para retomar su dominancia en el montículo.

08/02/2025 · 05:24 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sandy Alcántara, uno de los brazos más destacados de la MLB y ganador del NL Cy Young en 2022, vuelve a la acción tras una ausencia de 16 meses debido a una cirugía Tommy John en octubre de 2023. El dominicano, que fue protagonista en sus mejores momentos con los Marlins, se mostró optimista y lleno de energía en el día de medios del club, declarando:

“Todo se siente bien. Mi brazo está bien. No puedo esperar para salir a la lomita. ”

Este regreso, que marca el fin de un prolongado período de inactividad que lo mantuvo alejado de la temporada 2024, tiene profundas implicaciones tanto para su carrera personal como para el rendimiento de la rotación de los Miami Marlins.

Un Largo Camino de Recuperación

La cirugía a la que fue sometido Alcantara en 2023 lo obligó a perder toda la temporada 2024, un duro golpe para un lanzador que había mostrado un nivel excepcional al culminar la campaña anterior con cifras que lo situaron entre los mejores. En 2023, en 28 apariciones, registró un 7-12 con una efectividad de 4.14 ERA, una merma significativa respecto a su desempeño de la temporada anterior, cuando sumó 14-9 y 2.28 ERA en un camino que lo llevó a ser considerado candidato al Cy Young.

Durante los últimos meses, Alcantara se sometió a un riguroso proceso de rehabilitación, comparando su esfuerzo diario con “estar como una persona normal, trabajando sin descanso para volver a estar en forma.” Esta intensa rutina de recuperación fue fundamental para que en septiembre, ya en prácticas de balón vivo, pudiera lanzar su fastball a 99 mph, demostrando que “su vieja magia” aún está presente.

La Emoción de Volver al Montículo

En su reciente comparecencia, el lanzador no ocultó la frustración que le supuso ver a su equipo competir sin él durante una temporada que, según sus propias palabras, “fue muy mala, solo poder ver los partidos y no competir me hizo sentir muy mal.” Ahora, con el regreso en el horizonte y el inicio del entrenamiento de primavera a la vuelta de la esquina, Alcantara enfatiza su deseo de volver a lanzar profundo en los partidos, sabiendo que el cuerpo técnico medirá cuidadosamente sus innings en los primeros encuentros.

“Después de que me dejen competir, tengo que dar mi 100 por ciento,” afirmó, dejando en claro que su objetivo principal es volver a ser el pilar dominante que una vez lo definió.

Impacto en la Rotación de los Marlins

La reincorporación de Alcántara no solo es un triunfo personal, sino que tiene un significado estratégico para la rotación de los Miami Marlins. Ryan Weathers, uno de los relevistas del equipo, elogió al dominicano al decir:

“Es nuestro caballo. Es una máquina. Él tira a 98-100 mph en cada lanzamiento con un buen cambio y con una buena rompiente. Estamos emocionados de ver lo que traerá.”

El regreso de un lanzador de la talla de Alcantara podría revitalizar el tope de la rotación, permitiendo a los Marlins recuperar parte de la competitividad que se vio afectada durante su ausencia. Con su capacidad para imponer ritmo y dictar el juego desde el montículo, el equipo espera que el dominicano recupere su nivel de excelencia y vuelva a ser una pieza fundamental en la lucha por el éxito en la MLB.

Reflexiones y Perspectivas a Futuro

El retorno de Sandy Alcantara marca un antes y un después para su carrera. Su historia de resiliencia es un claro ejemplo de cómo la dedicación y el trabajo constante pueden revertir las adversidades de una lesión que, en muchos casos, podría haber marcado el fin de una carrera prometedora. Con la temporada 2025 a la vuelta de la esquina, tanto el jugador como los Miami Marlins están llenos de expectativas y confiados en que su brazo recuperado volverá a brillar en el escenario más grande del béisbol.

El impacto de este regreso se extiende más allá de los números y las estadísticas; es una declaración de intenciones. Alcantara no solo quiere competir, sino hacerlo a un nivel que le permita dejar atrás el dolor y la frustración de haber visto pasar una temporada entera desde las gradas. Su determinación por volver a lanzar profundo y con fuerza será clave para que los Marlins retomen su ritmo y aspiren a grandes logros en la próxima campaña.

El renacer de Sandy Alcantara tras una prolongada ausencia por cirugía Tommy John es, sin duda, una de las historias más inspiradoras y relevantes de la MLB en los últimos tiempos. Su regreso promete no solo reavivar la rotación de los Miami Marlins, sino también ofrecer un ejemplo de superación y compromiso para todos los deportistas. Mientras se preparan para la nueva temporada, el dominicano está listo para demostrar que, a pesar de las adversidades, la pasión y el esfuerzo pueden devolverle al montículo el esplendor que una vez lo consagró como uno de los mejores lanzadores del béisbol.