El rey silencioso: El mexicano Jonathan Aranda lidera la Liga Americana en carreras impulsadas Sin el ruido mediático de otras estrellas, el inicialista de Tijuana batea un sólido .356 con corredores en posición de anotar y comanda el joven circuito con 41 carreras remolcadas.

En el béisbol de las Grandes Ligas, a menudo los reflectores se posan sobre las figuras más mediáticas o las nóminas más ostentosas. Sin embargo, en los Rays de Tampa Bay, el inicialista mexicano Jonathan Aranda está demostrando que el impacto real se mide con batazos a la hora buena. Sin hacer mucha fanfarria ni acaparar las portadas internacionales, el nativo de Tijuana se ha convertido, de manera silenciosa pero implacable, en el máximo remolcador de toda la Liga Americana.

A sus 28 años, Aranda está respaldando con creces la campaña de calibre All-Star que firmó el año pasado. En los primeros 53 compromisos de Tampa Bay en esta temporada 2026, el azteca exhibe una sólida línea ofensiva de .286/.384/.476. Pero donde verdaderamente su talento roza la excelencia es en los momentos de máxima presión: llegó a la jornada del jueves acumulando 41 carreras impulsadas —la mayor cantidad en la Liga Americana y la sexta cifra más alta en todas las Mayores—, complementado por un astronómico promedio de .356 cuando encuentra corredores en posición de anotar.

Confianza serena ante la presión

Para Aranda, responder en el momento cumbre parece algo natural, una filosofía que él mismo desglosó tras un cerrado compromiso en Baltimore:

“Son esos momentos los que realmente importan. Nunca sabes en juegos cerrados si esa carrera va a marcar la diferencia”, explicó el inicialista mexicano. “No es que los otros turnos no importen, pero en ese momento me digo: ‘OK, éste es el gran momento, es hora de responder'”.

Esa consistencia ha sido el motor de su juego; de hecho, en lo que va de campaña, Aranda solo ha hilvanado una racha de más de tres partidos consecutivos sin remolcar carrera (un tramo de cuatro juegos entre el 6 y el 10 de mayo, el cual cortó de inmediato sacudiendo tres producidas el 11 de mayo ante Toronto).

Por su perfil bajo y ecuánime, Aranda suele pasar desapercibido ante el radar de la prensa masiva. No cuenta con el inmenso ruido mediático que rodea a su joven compañero dominicano Junior Caminero, ni posee el físico imponente del cubano Yandy Díaz; además, defiende los colores de una franquicia de mercado pequeño que se ha ausentado de la postemporada en los últimos dos años. Sin embargo, en el dugout de los Rays, su liderazgo es indiscutible.

El espejo y el ajuste que lo cambió todo

El camino al liderato de remolcadas no estuvo exento de baches. Durante el primer mes de la temporada, Aranda experimentó una curiosa anomalía estadística: acumuló más carreras impulsadas (25) que imparables (24) en sus primeros 30 desafíos. Pese a la producción, su promedio de bateo se arrastraba en un pálido .220 acompañado por 33 ponches entre marzo y abril.

“Tuve que dar un paso atrás, observarme a mí mismo, mirarme en el espejo y ver qué necesitaba ajustar”, confesó Aranda.

El tijuanense se puso manos a la obra con el cuerpo técnico para acortar su swing y hacerlo más directo hacia la pelota, dejando de obsesionarse con halar las conexiones y enfocándose en dirigir sus batazos hacia el centro del terreno para dominar las rectas que lo estaban apresurando.

Los resultados de ese ajuste hablan por sí solos: en lo que va del mes de mayo, Aranda batea para un tórrido .375/.454/.513 con 16 remolcadas y apenas 21 ponches en 23 juegos. Semejante rendimiento lo ubica como el número uno en promedio y porcentaje de embasarse entre todos los bateadores calificados de las Mayores en este período. Jonathan Aranda trabaja en silencio, pero su madero produce un ruido ensordecedor que hoy tiene a toda la Liga Americana persiguiendo sus números.