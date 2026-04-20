Si usted es fanático de los Mets de Nueva York, seguramente lleva dos semanas con un dolor de cabeza que no se quita ni con un té de tilo. El equipo de Queens vive una auténtica pesadilla, hundido en una racha de nueve derrotas consecutivas que tiene a la fanaticada al borde del colapso. Pero, ¡atención Quisqueya!, parece que hay una luz al final del túnel y tiene nombre y apellido: Juan Soto.
El cronómetro está corriendo: ¿Vuelve el martes?
La noticia que todos esperábamos en Santo Domingo y el Bronx ya tiene fecha probable. Según los últimos reportes de MLB.com, nuestro “Hijo de la Altagracia” ya empezó sus progresiones de corrido y ejercicios en el jardín. Si todo sale bien, Soto estará de vuelta en el lineup para el inicio de la serie en casa contra los Mellizos de Minnesota este próximo martes 21 de abril.
David Stearns, el jefe de operaciones del equipo, se muestra optimista, pero hay un pequeño “pero” que tiene a los dominicanos con el corazón en la boca: los Mets quieren hacerle una “resonancia magnética suplementaria” antes de darle el visto bueno definitivo. Ya sabemos cómo son los médicos en Nueva York; un estornudo y te mandan un mes a la banca.
¿Por qué la desesperación? Los números no mienten
La ausencia de Soto se ha sentido como un golpe bajo. Antes de lastimarse la pantorrilla derecha, el zurdo de 27 años estaba “matando la liga” con un promedio de .355 en apenas ocho juegos. Es el alma ofensiva de un equipo que, sin él, parece un conjunto de ligas menores perdido en la Gran Manzana.
Los Mets no solo necesitan su bate; necesitan su “mambo”, su disciplina en el plato y esa mirada desafiante que pone a temblar a los lanzadores. Con 13 juegos perdidos por lesión, el tiempo se agota si quieren salvar la temporada 2026 antes de que sea demasiado tarde.
El factor “Maldición”
En las redes sociales, el morbo está a millón. ¿Está Soto “curado” o los Mets lo están forzando porque el barco se está hundiendo? Lo cierto es que el regreso de Juanjo es lo único que puede devolverle la alegría a una fanaticada que ya no aguanta una derrota más.
¡Preparen el televisor y la bandera! El martes comienza la verdadera prueba de fuego para Juan Soto. ¿Será el héroe que saque a los Mets del lodo o la presión será demasiada?