¿El Salvador de Queens? Juan Soto ya tiene fecha de regreso y los Mets rezan por un milagro El "Pacheco" dominicano está a punto de salir de la lista de lesionados para intentar frenar la caída libre de unos Mets que dan pena. Con una racha de 9 derrotas al hilo, Nueva York cuenta los minutos para el 21 de abril. ¿Podrá "La Tormenta" arreglar este desastre?