El strike más caro de su carrera: ¿Cuántos millones debe Tatis Jr. a Big League Advance? El Tribunal Superior de San Diego desestimó la demanda de Tatis contra BLA. Deberá pagar $3.2 millones del arbitraje más $240,000 en honorarios legales de inmediato — y el 10% de sus ingresos totales podría sumar hasta $34 millones. Ya anunció que apelará.

El béisbol no solo se juega en el diamante. Fernando Tatis Jr. acaba de recibir un strike legal que podría costarle decenas de millones de dólares.

El Tribunal Superior de San Diego desestimó la demanda del campocorto de los Padres contra Big League Advance (BLA) — cerrando la puerta, al menos por ahora, a cualquier esperanza de zafarse del contrato que firmó en 2017 cuando era un prospecto de 18 años en las ligas menores.

El origen del problema: $2 millones que se convirtieron en $34

La historia comienza en 2017. Tatis, todavía en las menores y buscando mejorar su alimentación, contratar un preparador personal y vivir mejor, aceptó un adelanto de $2 millones de BLA. El trato era simple: a cambio, entregaría el 10% de sus futuras ganancias en la MLB.

Para un joven dominicano que soñaba con llegar a las Grandes Ligas, la oferta era irresistible.

Lo que nadie podía prever es que tres años después, Tatis firmaría con los Padres un contrato de 14 años y $340 millones. Ese 10% ahora representa casi $34 millones — un retorno de 1,600% sobre la inversión original de BLA.

Lo que debe pagar AHORA

Según Times of San Diego, las obligaciones inmediatas de Tatis son:

| Concepto | Monto |

| Pago del arbitraje | $3.2 millones |

| Honorarios legales | $240,000 |

| Total inmediato | ~$3.44 millones |

Y eso es solo el principio. El compromiso de entregar el 10% de sus ingresos sigue firme — lo que podría sumar hasta $34 millones si cumple todo su contrato con los Padres.

Por qué perdió la demanda

Tatis argumentó que fue víctima de tácticas predatorias y que el acuerdo era un préstamo ilegal disfrazado. Pero el tribunal fue contundente: el contrato es válido y el campocorto llegó tarde con sus reclamos legales — debió objetar antes de que comenzara el proceso de arbitraje.

La defensa ya anunció que apelará. “Esto definitivamente no ha terminado”, dijo Tatis.

El antecedente: Francisco Mejía y BLA

Este no es el primer intento fallido de un pelotero por anular un contrato con BLA. En 2018, el entonces prospecto de los Indios Francisco Mejía demandó a la misma empresa tras recibir un adelanto de $360,000 a cambio del 10% de sus ganancias futuras. Argumentó tácticas predatorias y afirmó que BLA usaba “corredores” para aprovecharse de jóvenes dominicanos sin educación financiera.

Meses después, Mejía retiró los cargos, emitió una disculpa pública y respaldó a la compañía. Ese antecedente fortaleció la posición legal de BLA — y complicó aún más el caso de Tatis.

El modelo que afecta a más de 700 atletas

BLA ha firmado acuerdos similares con más de 700 atletas — incluyendo figuras como Elly De La Cruz de los Rojos de Cincinnati. El modelo es simple: si el jugador no llega a las Grandes Ligas, no debe devolver nada. Pero si se convierte en estrella, el compromiso financiero es masivo.

Para muchos jóvenes latinoamericanos sin educación financiera, estos adelantos son una tabla de salvación. El caso de Tatis es una advertencia: el éxito puede salir muy caro.