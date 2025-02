Elly De La Cruz asegura que esta vez los Rojos de Cincinnati darán calambre El joven talento dominicano comienza el 2025 con gran confianza y optimismo, mostrando su versatilidad en el bateo y destacando la nueva energía que se vive en el equipo.

Elly De La Cruz, el prometedor campocorto de los Rojos de Cincinnati, ha dejado claro que su impacto en las Grandes Ligas no solo se limita a su velocidad en las bases. En la pretemporada de 2025, el talentoso jugador se mostró completamente decidido a llevar su juego al siguiente nivel, batiendo jonrones tanto a la derecha como a la izquierda del plato en su primer partido. Con un año clave por delante, De La Cruz no solo se prepara para brillar en el campo, sino que también experimenta una renovada sensación de optimismo y camaradería dentro del equipo.

En una reciente entrevista tras su destacado rendimiento en la victoria por 6-3 sobre Cleveland, De La Cruz expresó su satisfacción con los resultados de su arduo trabajo durante la temporada muerta. “A la izquierda, a la derecha, siempre se siente bien batear (un cuadrangular)”, afirmó el joven talento oriundo de Sabana Grande de Boyá. “Siempre trabajo duro en la temporada muerta, y los resultados se ven en la campaña”, añadió, dejando claro que está listo para seguir sorprendiendo en 2025.

Lo que realmente ha captado la atención de los fanáticos y expertos es el renovado ambiente dentro de los Rojos de Cincinnati. De La Cruz mencionó que siente una “nueva vibra” dentro del equipo para esta temporada, y los cambios dentro de la franquicia parecen haber aportado una energía positiva. “Tenemos un buen presentimiento para este año. Ha habido muchos cambios y me gusta”, comentó el talentoso campocorto. Esta energía renovada, que ha cobrado forma principalmente gracias al nuevo mánager Terry Francona, promete traer consigo una temporada llena de sorpresas.

Francona, un nombre legendario dentro de las Grandes Ligas, regresa para liderar a los Rojos después de un retiro breve, y la relación que está forjando con sus jugadores parece ser clave para el futuro cercano del equipo. Elly De La Cruz no escondió su entusiasmo por trabajar bajo la dirección de Francona, destacando la importancia de su acercamiento personal. “Hemos creado una buena relación, me gusta la vibra que él tiene, sé que vamos a ser buenos”, señaló el joven campocorto, quien también expresó su gratitud por la visita de Francona antes del inicio de los entrenamientos de primavera. “Fue muy importante, significa mucho para mí, eso deja ver que a él le importan sus jugadores y me sentí muy agradecido”, agregó.

De La Cruz, que el año pasado fue seleccionado para el Partido de las Estrellas, se destaca no solo por su capacidad con el bate, sino también por su velocidad en las bases. En 2024, lideró las Grandes Ligas en robos con un impresionante total de 67. Su versatilidad, tanto a la ofensiva como en su desempeño en el campo, lo convierte en uno de los jugadores más emocionantes de seguir en la temporada 2025.

Además, el joven dominicano ha sido reconocido en el mundo de los videojuegos, al aparecer en la portada de “MLB The Show 25”, junto a otros dos jóvenes talentos: Paul Skenes de los Piratas y Gunnar Henderson de los Orioles. Para De La Cruz, este honor representa un reconocimiento al trabajo que ha realizado en su corta pero impactante carrera.

Elly De La Cruz es uno de esos jugadores cuyo potencial parece no tener límites, y su combinación de habilidades ofensivas y defensivas le otorgan una posición privilegiada para ser una de las grandes figuras del béisbol en los próximos años. A medida que los Rojos de Cincinnati se preparan para el 2025, el ambiente positivo, la nueva dirección bajo Terry Francona y la creciente confianza de De La Cruz parecen ser ingredientes clave para una temporada exitosa. Sin duda, el joven dominicano será una de las piezas fundamentales para el éxito de su equipo, y los fanáticos esperan con ansias ver cómo se desarrolla esta nueva etapa para los Rojos en las Grandes Ligas.