Elly De La Cruz: electrizante y veloz como un relámpago Con 10 jonrones y ocho bases robadas antes del juego número 30 de la temporada, el campocorto de los Rojos de Cincinnati ingresó a un club exclusivo que incluye a su compatriota Vladimir Guerrero. Los Cincinnati Reds han conseguido el primer puesto en la División Central de la Liga Nacional por primera vez desde que la franquicia logra esa hazaña en 2002.

Elly De La Cruz no vino a las Grandes Ligas a pasar desapercibido. El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati está protagonizando uno de los inicios de temporada más explosivos en la historia del béisbol moderno, y los números lo respaldan con una contundencia difícil de ignorar.

El martes 29 de abril, De La Cruz conectó su décimo jonrón de la campaña y acumuló ocho bases robadas, todo antes del juego número 30 de su equipo. Con esa combinación, el torpedero de Santo Domingo se convirtió en el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar esas cifras tan temprano en una temporada, desde que se implementó la regla moderna de las bases robadas en 1898.

Una lista de leyendas

No es cualquier compañía. Elly De La Cruz se unió a un grupo de élite que incluye nombres que marcaron épocas en el béisbol:

Vladimir Guerrero (2002)

(2002) Larry Walker (1997)

(1997) Barry Bonds (1996)

(1996) Mo Vaughn (1995)

(1995) Eric Davis (1987)

(1987) Ken Williams (1922)

Compartir ese selecto listado con su compatriota Vladimir Guerrero, uno de los inmortales del béisbol dominicano, dice mucho del nivel que está mostrando De La Cruz en este arranque de 2026.

El dominicano que lidera a los dominicanos

El impacto de Elly no se limita a los libros de historia. Según datos de la semana, el campocorto lidera a todos los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas en jonrones, carreras anotadas, bases alcanzadas, porcentaje de slugging (.558) y OPS (.907). Una dominancia total en prácticamente todas las categorías ofensivas relevantes.

Gran parte del mérito se debe a Elly De La Cruz , ya que el campocorto de 24 años tiene un promedio de bateo de .282 y un porcentaje de embasamiento de .355 en 124 turnos al bate esta temporada. Ha registrado 35 hits, 10 jonrones, 24 carreras impulsadas y ocho bases robadas, jugando en todos los partidos de los Reds hasta el momento.

Poder y velocidad, la combinación perfecta

Lo que hace verdaderamente especial a De La Cruz es su capacidad de combinar poder con velocidad, dos herramientas que raramente coexisten en un mismo jugador a este nivel de producción. Diez cuadrangulares y ocho estafadas en menos de 30 juegos no es una racha de suerte; es la expresión de un talento desbordante que ya venía mostrando destellos desde su debut en 2023.

Con apenas 24 años y una trayectoria que recién está despegando, el campocorto de 6’5″ y 200 libras tiene todo para convertirse en uno de los grandes referentes del béisbol dominicano de su generación.

El futuro ya llegó

La temporada 2026 apenas comienza, pero Elly De La Cruz ya dejó en claro que sus intenciones son históricas. Cada turno al bate, cada vez que pisa las bases, el dominicano recuerda por qué el béisbol de la República Dominicana sigue siendo una fuente inagotable de talento para las Grandes Ligas.

Los libros de historia ya tienen su nombre. Ahora queda ver hasta dónde llega.