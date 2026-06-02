El panorama competitivo de los Rojos de Cincinnati sufrió un duro contratiempo en plena campaña de las Grandes Ligas. El estelar campocorto dominicano Elly de la Cruz fue inhabilitado de manera oficial e ingresado a la lista de lesionados por un período de diez días, luego de confirmarse que padeció una distensión en el tendón de la corva derecha durante el compromiso más reciente de su organización.
La jugada que provocó el percance físico ocurrió en el transcurso del quinto episodio del partido donde Cincinnati se impuso con marcador de 6-4 ante los Bravos de Atlanta. Tras conectar un sólido indiscutible hacia la banda del jardín central, de la Cruz intentó extender el batazo a la intermedia, frenando de forma abrupta al llegar a la almohadilla con evidentes muestras de dolor que forzaron su salida inmediata del terreno de juego. Una resonancia magnética realizada al día siguiente corroboró la magnitud de la lesión muscular.
Fin a una notable cadena de asistencia perfecta
La inactividad forzada representa un fuerte impacto en el plano colectivo de la escuadra y detiene una de las rachas de durabilidad más sobresalientes del béisbol contemporáneo.
Conclusión de la racha: El percance físico pone fin a una cadena de 276 partidos disputados de forma consecutiva por el nativo de Sabana Grande de Boyá, la cual se había puesto en marcha desde el 30 de julio de 2024.
Registro histórico: Esta consistencia se posiciona como la sexta seguidilla más prolongada para cualquier miembro de la franquicia de Cincinnati desde el año 1961.
Aporte ofensivo: Al momento del incidente en la temporada 2026, el quisqueyano acumulaba un promedio al bate de .280, complementado con 12 cuadrangulares, 10 bases robadas y un total de 58 partidos jugados.
Movimientos en la plantilla y la llegada de un nuevo prospecto
Para mitigar el impacto de la ausencia de su principal referente ofensivo, la gerencia de los Rojos ejecutó una serie de transacciones de emergencia de cara a las próximas series del calendario oficial. La oficina ordenó la promoción desde la sucursal Triple-A Louisville del prospecto del cuadro Edwin Arroyo, un joven de 22 años de edad que registra un destacado promedio de .323, con 11 estacazos de vuelta completa, 34 carreras impulsadas y un OPS de .945 en 53 desafíos disputados en las ligas menores.
De igual manera, el equipo de Cincinnati procedió a incorporar al lanzador zurdo Brandon Leibrandt a la nómina de las Mayores, al tiempo que tomó la determinación reglamentaria de colocar al lanzador derecho dominicano Yunior Marte bajo la condición de designado para asignación.