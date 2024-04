La jornada del lunes 8 de abril de 2024 quedará marcada en los anales del béisbol de Grandes Ligas como el día en que Elly De La Cruz, el talentoso campocorto dominicano de los Cincinnati Reds, brilló con luz propia en el diamante. En una actuación magistral que dejó a los aficionados boquiabiertos, De La Cruz no solo lideró a su equipo hacia una victoria de 10-8 sobre los Milwaukee Brewers, sino que también dejó su huella en la historia del deporte con una serie de hazañas sin precedentes.

Una Noche de Ensueño:

Desde el primer momento del juego, De La Cruz demostró su determinación y habilidad en el terreno de juego. En el segundo episodio, un batazo suyo resultó en un error del lanzador rival, permitiéndole llegar a la segunda almohadilla. Con una velocidad impresionante, robó la tercera base y posteriormente anotó la primera carrera del encuentro, marcando el comienzo de una actuación estelar.

Un Registro Impresionante:

A lo largo del juego, De La Cruz continuó haciendo historia. Con un desempeño sobresaliente, conectó un hit, un cuadrangular de 450 pies por el jardín central y, lo más asombroso de todo, un jonrón en el campo que dejó atónitos a todos los presentes en el estadio. Al finalizar el juego, su estadística fue espectacular: 4-3, con cuatro carreras anotadas, marcando así un hito personal en sus dos años de carrera en las Grandes Ligas.

Un Récord Inigualable:

Según las estadísticas recopiladas por OptaStats, De La Cruz se convirtió en el único jugador en la historia del béisbol de Grandes Ligas en lograr la hazaña de:

