Elly De La Cruz regresa al terreno de juego este martes El sensacional campocorto dominicano será activado de la lista de lesionados por los Rojos de Cincinnati tras superar una dolencia en la corva, justo a tiempo para el segundo choque de la serie ante los Cerveceros de Milwaukee.

La ofensiva y el espectáculo de las Grandes Ligas recuperan a una de sus bujías más electrizantes. El dirigente de los Rojos de Cincinnati, Terry Francona, confirmó de forma oficial que el estelar torpedero dominicano Elly De La Cruz será activado de la lista de lesionados de 10 días este martes para reincorporarse de inmediato al orden al bate del equipo en el segundo enfrentamiento de la serie frente a los Cerveceros de Milwaukee.

“La Cocoa”, quien había estado fuera de acción desde inicios de junio debido a una distensión en el tendón de la corva derecha (hamstring) sufrida tras conectar un batazo ante los Bravos de Atlanta, se perdió un total de 19 compromisos. Su ausencia representó un duro reto logístico para Francona, ya que el nativo de Sabana Grande de Boyá es conocido por ser un “hombre de hierro” sobre el diamante, habiendo disputado 160 y 162 juegos en sus dos primeras campañas completas en las Mayores.

El deseo del quisqueyano por regresar al terreno quedó en evidencia el pasado fin de semana, cuando el propio mánager reveló entre risas que De La Cruz le envió un mensaje de texto previo a la victoria ante los Yankees que decía de forma tajante: “Estaré allí mañana”. Tras completar con éxito su asignación de rehabilitación en Triple-A Louisville, los médicos de la organización dieron luz verde para su regreso.

El impacto de Elly en los números de Cincinnati

A pesar del tiempo en la lista de lesionados, la temporada 2026 de Elly De La Cruz venía siendo de calibre All-Star, consolidando el mejor año de su joven trayectoria profesional gracias a una notable mejoría bateando a la derecha y un despliegue de poder descomunal.

Estadísticas de Elly De La Cruz en 2026 (58 partidos):

Promedio de bateo: .280 AVG

Cuadrangulares: 12 HR

Carreras remolcadas: 37 RBI

Bases robadas: 10 SB

Línea de producción: .346 OBP / .509 SLG / .855 OPS

Una inyección de urgencia en el standing

La vuelta del dominicano de 24 años llega en el momento más crítico para el conjunto de Ohio. Cincinnati amanece este inicio de semana en el último lugar de la División Central de la Liga Nacional con una marca negativa de 37-39, acechados por las lesiones en su rotación de abridores (con Hunter Greene y Rhett Lowder fuera).

Aunque el cotizado prospecto Edwin Arroyo cumplió de gran manera cubriendo las paradas cortas durante la baja del dominicano, la presencia de Elly en el plato y su agresividad en las almohadillas le devuelven a los Rojos esa identidad explosiva necesaria para emprender el vuelo y salir del frío sótano de su división.