Elly de la Cruz y Randy Vásquez se coronan como los dominicanos de la semana en MLB Elly de la Cruz sigue encendido con Cincinnati, mientras que Randy Vásquez se ha convertido en un "seguro de vida" para los Padres. Ambos se alzaron con el galardón de ESPN Digital tras una semana donde pusieron a los narradores americanos a hablar español. ¿Estamos ante el despertar definitivo de estos dos caballos?

La bandera tricolor sigue ondeando alto en las Mayores. Este lunes, el campocorto de los Reds de Cincinnati, Elly de la Cruz, y el lanzador de los Padres de San Diego, Randy Vásquez, fueron elegidos como los mejores dominicanos de la tercera semana de acción en este 2026.

Para ambos, es la primera vez en la temporada que se llevan este reconocimiento, y la verdad es que les sobraron los méritos.

“La Cocoa” está dulce: Elly no cree en nadie

Lo de Elly de la Cruz en este primer mes de campaña es algo de otro planeta. El nativo de Sabana Grande de Boyá le ganó “por una nariz” a Ángel Martínez (Guardians) tras una semana de espanto:

Promedio: .300

Poder: 3 bombazos (jonrones).

Producción: 8 remolcadas y 8 anotadas en solo 7 juegos.

OPS: Un sólido .997.

“La Cocoa” está demostrando una madurez en el plato que tiene a los Reds soñando con los Playoffs. ¡Cuando ese muchacho se embasa, el “juidero” en las bases es total!

Randy Vásquez: Un “as” bajo la manga en San Diego

Si lo de Elly fue poder, lo de Randy fue dominio puro. El derecho de los Padres tuvo una salida de ensueño la semana pasada:

Labor: 7 entradas en blanco.

Dominio: Solo 3 hits permitidos, cero boletos y 5 ponches.

Efectividad: Bajó su PCL a un impresionante 1.88 en lo que va de año.

Vásquez se ha convertido en una pieza clave para que San Diego se mantenga peleando el liderato de la División Oeste contra los Dodgers. Con 30 ponches en 28.2 entradas, Randy está demostrando que tiene el “gas” necesario para establecerse como una estrella en la rotación.

Mención de Honor

No podemos dejar de mencionar a Ángel Martínez, de Cleveland, quien también tuvo una semana explosiva y puso la decisión difícil para los expertos de ESPN.

¿Usted cree que Elly de la Cruz tiene los números para ser el MVP dominicano de este primer mes, o Randy Vásquez es quien realmente se está cargando a su equipo al hombro?

Nota del editor: Información basada en el reporte de Enrique Rojas para ESPN Digital, publicado el lunes 27 de abril de 2026.