Emilio Bonifacio y su nueva aventura en México a los 40 años El veterano utility dominicano jugará por primera vez en la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana, en busca de demostrar que aún tiene mucho por aportar.

Emilio Bonifacio, una de las figuras más emblemáticas del béisbol dominicano en los últimos años, ha decidido aceptar un nuevo desafío en su carrera. A los 40 años, el veterano utility jugará por primera vez en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Toros de Tijuana, equipo que apuesta por su experiencia y versatilidad para la temporada 2025.

La noticia se dio a conocer en Mexicali, donde actualmente se celebra la Serie del Caribe. Allí, Bonifacio fue presentado oficialmente como refuerzo del conjunto fronterizo, en lo que será su primera experiencia en suelo azteca. Esta decisión marca un cambio importante en su trayectoria reciente, ya que desde 2020 el “Capitán Azul” había centrado su carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con los Tigres del Licey.

“Tenía muchas personas cercanas que me decían que debía jugar en el verano. Era una decisión muy personal, pero cuando me abordaron los Toros y me presentaron su visión de equipo, acepté el reto porque me considero un ganador”, expresó Bonifacio durante su presentación.

Una carrera llena de experiencia y retos

Emilio Bonifacio no es un desconocido en el béisbol internacional. Su paso por las Grandes Ligas abarcó 12 temporadas, jugando con equipos como los Diamondbacks de Arizona, Nacionales de Washington, Marlins de Miami, Reales de Kansas City, Cachorros de Chicago, Bravos de Atlanta, Medias Blancas de Chicago, Cerveceros de Milwaukee y Rays de Tampa Bay.

Desde su debut en 2007 con Arizona, Bonifacio se destacó por su velocidad, capacidad de jugar múltiples posiciones y energía en el campo. Su mejor temporada en MLB fue en 2011 con los Marlins, cuando bateó para .296 con 40 bases robadas en 152 juegos. Sin embargo, tras la temporada recortada de 2020 con los Nacionales, su enfoque se trasladó completamente a la pelota invernal en su natal República Dominicana.

Esta será apenas la segunda ocasión en la que Bonifacio juegue en el verano fuera de la estructura de MLB. En 2018 tuvo una experiencia en la Atlantic League, una liga independiente, con los Long Island Ducks, disputando 70 partidos. Ahora, su llegada a la LMB representa una oportunidad para demostrar que, pese a su edad, sigue siendo un jugador valioso en cualquier liga donde participe.

Un refuerzo de lujo para los Toros de Tijuana

Los Toros de Tijuana han sido una de las franquicias más competitivas de la Liga Mexicana de Béisbol en los últimos años. Con títulos en 2017 y 2021, el equipo busca seguir en la élite y Bonifacio podría aportar tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Su versatilidad defensiva, capacidad de embasarse y liderazgo lo convierten en una pieza clave para el equipo. Además, llega en gran forma tras una de sus mejores temporadas con el Licey, en la que conectó 55 hits y fue fundamental en la campaña del equipo azul, que llegó hasta la final de LIDOM.

El béisbol mexicano, caracterizado por su poder ofensivo y un estilo de juego dinámico, representa un nuevo reto para Bonifacio. La adaptación a la liga y a la exigente afición de Tijuana será clave para que pueda tener éxito en esta nueva etapa.

¿El último baile o un nuevo comienzo?

A sus 40 años, Emilio Bonifacio enfrenta el dilema que muchos jugadores veteranos deben afrontar: retirarse en la cima o seguir compitiendo mientras el cuerpo y la mentalidad lo permitan. Su decisión de jugar en México sugiere que aún siente la pasión y el deseo de mantenerse en el diamante, además de demostrar que puede ser un jugador influyente en una liga competitiva.

Si bien su legado en la pelota dominicana está asegurado, su rendimiento en la LMB podría abrirle nuevas puertas, ya sea para extender su carrera o incluso considerar un regreso a la Serie del Caribe con un equipo mexicano.

La temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol arranca en abril y los fanáticos de los Toros de Tijuana estarán atentos al impacto de Bonifacio en el equipo. Para el “Capitán Azul”, este es un reto más en una carrera llena de desafíos y triunfos. ¿Será esta su última gran aventura o un renacer en su trayectoria? Solo el tiempo lo dirá.