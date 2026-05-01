Entramos a mayo y… ¿cuál equipo proyecta campeón de la Serie Mundial 2026? Mayo ya está aquí y la "pelota" está que arde. Traemos el desglose de lo que significa ese numerito en la tabla de posiciones ahora que cerramos el primer mes completo de acción en este 2026.

Estar en la cima el 1ro de mayo no es garantía de nada, pero históricamente es un “empujoncito” que no se puede ignorar. Basándonos en los datos de Sarah Langs, aquí explicamos por qué algunos fanáticos deben estar celebrando y otros… bueno, todavía tienen esperanza.

¿Qué nos dice la historia sobre los líderes de mayo?

Estar en primer lugar hoy es como dar el primer hit del juego: te pone en ventaja, pero faltan muchos innings. Desde 1996, el 51% de los equipos que lideraban su división al entrar a mayo terminaron ganando la corona divisional en octubre. Es decir, ¡es prácticamente un “cara o cruz”!

Los líderes actuales: ¿Quiénes son los dueños de la cima?

Tomen nota, porque estos equipos son los que mandan hoy:

Liga Americana: Yankees, Tigres, Guardianes y Atléticos.

Liga Nacional: Bravos, Rojos y Dodgers.

El dato para los Dodgers (Campeones Defensores)

Los Dodgers están en una posición envidiable y poco común. De los últimos 29 campeones de la Serie Mundial, solo 11 han logrado amanecer en primer lugar al año siguiente el 1ro de mayo. ¡Los Dodgers lo han hecho dos años seguidos! La última vez que vimos algo así fue con los Astros de 2018.

Las notas más destacadas del reporte

¡El abuso de los Bravos!

Atlanta no anda con juegos. Tienen una ventaja de 6.5 juegos en su división. Para que tengan una idea de lo grande que es eso:

Es la tercera ventaja más grande registrada un 1ro de mayo desde 1969.

Solo superada por los Marineros de 2001 (9.0 juegos) y los Dodgers de 1977 (7.5 juegos).

Ojo: Este año la temporada empezó más temprano, así que han tenido más tiempo para sacar esa ventaja, pero igual es una paliza.

La sequía de los Rojos de Cincinnati

Fanáticos de los Rojos, celebren, porque esto no pasaba desde hace mucho. La última vez que Cincinnati lideró su división al entrar a mayo fue en 2006 (empatados) y no lo hacían en solitario desde 2002.

¿Y si mi equipo está en el último lugar?

¡No tiren la toalla!

Desde 1996, 13 equipos que estaban en el sótano el 1ro de mayo lograron meterse en los playoffs.

Incluso 7 de esos equipos terminaron ganando su división (como lo hicieron los Astros en 2024).

Estar arriba hoy significa que tienes el 51% de probabilidad de ganar tu división y que, históricamente, tienes más chance de ganar la Serie Mundial (18 de los últimos 29 campeones eran líderes en mayo).

¿Ustedes creen que los Yankees aguantarán el empuje o los Tigres les darán el susto? ¿Podrá Cincinnati mantener ese liderato histórico o se les acabará la gasolina en junio?