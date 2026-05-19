La temporada 2026 de las Grandes Ligas ya tiene suficiente muestra para hacer proyecciones serias. El panel de expertos de MLB.com emitió su más reciente votación del Equipo Todo MLB 2026 — un ejercicio que combina lo que ha pasado hasta ahora con lo que se espera que ocurra en la segunda mitad del año. Aquí está el resultado completo, posición por posición.

Receptoría

Primer Equipo: Shea Langeliers (Atléticos) Segundo Equipo: Drake Baldwin (Bravos)

Langeliers viene de un segundo semestre de 2025 explosivo y no bajó el ritmo. El receptor de Oakland es tercero en MLB en OPS (.997) y su promedio de .335 está empatado en el segundo lugar de las Grandes Ligas. En una alineación que incluye a Nick Kurtz y Brent Rooker, Langeliers ha sido el bate más peligroso.

Baldwin, ganador del Novato del Año de la Liga Nacional en 2025, sigue mejorando. Batea .303/.389/.543 con 13 jonrones — la mayor cantidad entre los receptores calificados — y está empatado en el tercer lugar de las Grandes Ligas con 38 carreras impulsadas. Actualmente inhabilitado, pero su impacto en Atlanta ha sido innegable.

Otros votos: Dillon Dingler (DET), Adley Rutschman (BAL)

Primera base

Primer Equipo: Matt Olson (Bravos) Segundo Equipo: Ben Rice (Yankees)

Olson sigue siendo uno de los bateadores más consistentes del béisbol. Promedia .277 con 14 jonrones, 15 dobles — empatado en el liderato de las Mayores — 38 carreras impulsadas y OPS de .941. El lunes superó a Eddie Yost en la novena racha más larga de encuentros consecutivos en la historia de MLB, con 830 partidos seguidos.

Rice ha dado un salto enorme del 2025 al 2026. El bateador zurdo de los Yankees encabeza las Mayores en OPS con 1.062 y está empatado en el cuarto lugar con 15 jonrones, mientras mantiene promedio cercano a .300. Se ha convertido en el complemento perfecto para Aaron Judge en la alineación neoyorquina.

Segunda base

Primer Equipo: Brice Turang (Cerveceros) Segundo Equipo: Nico Hoerner (Cachorros)

Turang sigue en ascenso. Después de subir su OPS de .665 en 2024 a .794 en 2025, ahora registra .874 con porcentaje de embasarse de .403 — segundo en la Liga Nacional. Defensor sólido con capacidad de robar bases, Turang ha llamado la atención incluso de Aaron Judge, quien lo describió como “uno de mis jugadores favoritos para ver en el juego ahora mismo.”

Hoerner acumuló 6.2 bWAR en 2025 y arrancó bien en 2026, aportando velocidad, defensa de Guante de Oro y promedio alto. Va en camino a 13 jonrones, lo que sería un récord personal.

Otros votos: Xavier Edwards (MIA), Brandon Lowe (PIT), JJ Wetherholt (STL)

Tercera base

Primer Equipo: José Ramírez (Guardianes) Segundo Equipo: Max Muncy (Dodgers)

Aquí aparece el primer dominicano del listado — y no es cualquier dominicano. José Ramírez sigue siendo el antesalista más respetado del béisbol, aunque sus números ofensivos están por debajo de su estándar habitual: .240 de promedio y OPS de .799. Lo que lo mantiene en el Primer Equipo es su impacto en otras áreas — especialmente en el robo de bases, donde lidera la Liga Americana con 20 robos en 49 partidos, un ritmo que lo proyecta a un récord personal de 66 en la temporada. Si su slugging de .430 sube en la segunda mitad, sus números finales estarán entre los mejores, como ocurre cada año.

Muncy, por su parte, ha estado completamente sano en 2026 después de perderse 173 juegos en las últimas dos temporadas. Ha conectado 12 jonrones con OPS de .886 — superando a compañeros como Ohtani, Freeman, Betts y Tucker en esa métrica.

Otros votos: Junior Caminero (TB) 🇩🇴, Kazuma Okamoto (TOR)

Junior Caminero recibió votos — una señal de que sus 11 jonrones y su percentil 100 en velocidad del bate no pasan desapercibidos para los expertos. Si su producción se mantiene en la segunda mitad, tiene argumentos para entrar al Segundo Equipo.

Paradas cortas

Primer Equipo: Bobby Witt Jr. (Reales) Segundo Equipo: Elly De La Cruz (Rojos) 🇩🇴

Witt sigue siendo el campocorto más completo del béisbol. Batea por encima de .300 con 14 bases robadas y su bWAR de 3.0 es el más alto entre los jugadores de posición de la Liga Americana. Uno de los mejores defensores de las Mayores, Witt ha consolidado su lugar entre los cinco mejores jugadores de las Grandes Ligas.

Y justo detrás de él está Elly De La Cruz — el segundo dominicano del listado y uno de los argumentos más emocionantes del béisbol en 2026. El torpedero de los Rojos está viviendo su verdadero año de despegue. Ha mejorado masivamente sus números contra lanzadores zurdos — históricamente su punto débil — y ahora batea .297 con 11 jonrones, 9 bases robadas y OPS de .893. Su defensa en las paradas cortas es de élite según los Outs Por Encima Del Promedio de Statcast. Elly está juntando todas sus herramientas al mismo tiempo.

Otros votos: CJ Abrams (WSH), Kevin McGonigle (DET)

Jardines

Primer Equipo: Aaron Judge (Yankees), Juan Soto (Mets) , Mike Trout (Angelinos) Segundo Equipo: Byron Buxton (Mellizos), Corbin Carroll (Diamondbacks), Jordan Walker (Cardenales)

El Primer Equipo de jardines tiene tres nombres que no sorprenden — y uno de ellos es dominicano. Juan Soto figura junto a Judge y Trout como uno de los tres mejores jardineros del béisbol en 2026. Su combinación de poder y disciplina en el plato lo mantiene en el nivel de élite, a pesar de las lesiones que lo han limitado esta temporada. Soto conectó su jonrón número 250 en su carrera antes de cumplir 28 años — una marca histórica que lo coloca junto a A-Rod, Griffey y Mantle.

Judge sigue siendo el favorito al JMV de la Liga Americana, con OPS cercano a 1.000 y ritmo de 50 jonrones. El renacer de Trout es la historia más sorprendente del grupo — el tres veces JMV ya superó su total de bWAR en 130 partidos de toda la temporada pasada.

En el Segundo Equipo, Buxton ha conectado sus 15 jonrones de la temporada en los últimos 26 partidos. Carroll demuestra que su bajón de 2024 fue solo un tropiezo. Y Walker, después de batallar en sus primeras dos temporadas, ha conectado más jonrones en lo que va de 2026 que en sus 279 partidos anteriores combinados.

Otros votos: Bellinger, Crow-Armstrong, DeLauter, Riley Greene, Julio Rodríguez, James Wood

Bateador designado

Primer Equipo: Yordan Álvarez (Astros) Segundo Equipo: Kyle Schwarber (Filis)

Álvarez tuvo un arranque arrollador — OPS de 1.199 con 12 jonrones hasta finales de abril. Schwarber ha hecho de mayo un mes histórico: 9 jonrones en sus últimos 10 partidos y empató el récord de los Filis por ser el más rápido en llegar a 20 cuadrangulares en una temporada (45 juegos).

Shohei Ohtani, sorprendentemente, quedó en la categoría de “otros votos” — señal de que su rendimiento en el plato ha decaído en 2026, aunque en el montículo sigue siendo dominante.

Lanzadores abridores

Primer Equipo: Paul Skenes (Piratas), Shohei Ohtani (Dodgers), Cam Schlittler (Yankees), Cristopher Sánchez (Filis), Jacob Misiorowski (Cerveceros)

Segundo Equipo: Dylan Cease (Azulejos), Chris Sale (Bravos), Jacob deGrom (Rangers), Nolan McLean (Mets), Shota Imanaga (Cachorros)

Skenes sigue siendo el pitcher más dominante del béisbol cuando está en modo élite — en sus ocho aperturas intermedias de la temporada registró ERA de 1.09 con 55 ponches y solo 5 bases por bolas. Ohtani tiene ERA de 0.82 con 50 ponches en 44 entradas — extraordinario en el montículo aunque irregular en el plato.

Schlittler ha cumplido las expectativas en su primera temporada completa: ERA de 1.35 y WHIP de 0.78 en 10 aperturas. Sánchez sigue dominando con ERA de 1.82 para los Filis. Y Misiorowski — el hombre que promedia 99.6 mph con su recta — está empatado con Sánchez en el liderato de la MLB con 80 ponches.

En el Segundo Equipo, Cease ha valido cada centavo de su contrato en Toronto con ERA de 2.41. Sale continúa su renacimiento con ERA de 1.96. deGrom, en su temporada más saludable en años, tiene ERA de 2.97. McLean es candidato al Novato del Año de la Liga Nacional con ERA de 2.92. E Imanaga, a pesar de una salida difícil ante los Cerveceros, ha sido sólido en seis de sus siete aperturas anteriores.

Otros votos: Burns, McClanahan, Skubal, Wheeler, Gavin Williams, Yamamoto

Lanzadores relevistas

Primer Equipo: Mason Miller (Padres), Cade Smith (Guardianes) Segundo Equipo: Jhoan Durán (Filis), Louis Varland (Azulejos)

Miller es, sin discusión, el relevista más dominante del béisbol. Su FIP es de 0.10 — un número casi imposible de creer. Lidera las Mayores en salvamentos (15), tiene ERA de 0.82 y una tasa de ponches del 53.6%. Los bateadores le promedian .137.

Smith ha ponchado a 31 bateadores con solo 5 bases por bolas en 21.2 entradas. Su ERA de 2.91 no refleja su dominio real — su FIP de 1.53 cuenta la historia verdadera.

Durán suma 8 salvamentos con ERA de 1.42 y 21 ponches en 12.2 entradas para Filadelfia. Varland ha sido una revelación en Toronto con ERA de 0.38 en 22 apariciones.

Otros votos: Bednar, Chapman, Dylan Lee, Palencia, Robert Suárez

El resumen dominicano

Cuatro nombres de posición de República Dominicana en la conversación del mejor equipo de la MLB a mitad de temporada: