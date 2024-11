¿Es Licey este año mejor que el Escogido? Liover Peguero confía en los Tigres "Somos el mejor equipo y vamos por el campeonato 25".

14/11/2024 · 11:02 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El infielder de los Tigres del Licey destaca la pasión, el enfoque y el espíritu de superación de su equipo, mientras se preparan para la competencia más intensa contra el Escogido.

El eterno enfrentamiento entre Tigres del Licey y Leones del Escogido ha vuelto a encenderse en la Liga Dominicana de Béisbol Invernal (LIDOM). Liover Peguero, uno de los jugadores más destacados del Licey, no se ha guardado nada al expresar su convicción de que los Tigres son el mejor equipo. Aunque el conjunto azul permanece en el segundo lugar, sigue acortando distancias con los Leones, quienes hasta el momento lideran la tabla. Pero para Peguero, la posición actual no define al Licey, y él confía en que el equipo tiene la dedicación y el talento para alzarse con el campeonato número 25.

Una Rivalidad Encendida y la Seguridad de la Excelencia Azul

El próximo enfrentamiento entre los Tigres y los Leones, con una serie que hasta ahora favorece al Escogido, promete ser uno de los choques más emocionantes de la temporada. A ojos de Peguero, este partido representa mucho más que solo un duelo en el diamante; es la oportunidad de reafirmar la superioridad de su equipo. “Todo el mundo sabe quién es el mejor equipo, no hay duda de eso, es el Licey”, asegura. Para el infielder, el Licey no solo sobresale en la tabla, sino que se distingue por la determinación y la intensidad que cada jugador aporta en el terreno de juego, algo que, según él, no tiene comparación.

Con un promedio de bateo de .280, tres dobles y cuatro carreras impulsadas, Peguero se ha convertido en una de las piezas claves en la alineación del Licey, junto a Emilio Bonifacio, quien lidera el equipo con un promedio de .306. Ambos jugadores han demostrado consistencia y entrega, elevando el nivel de juego del equipo y afianzando la competitividad del conjunto azul en cada jornada.

Un Equipo Motivado y Decidido: El Enfoque de Peguero en el Juego y en la Vida

Peguero no solo destaca la fortaleza del Licey como equipo, sino también la importancia de mantener un enfoque individual en cada aspecto del juego. Esta temporada, el jugador ha trabajado en mejorar su concentración y en afinar sus habilidades dentro del campo. Para él, el éxito no se logra solo con talento, sino con dedicación y una atención meticulosa a cada jugada. “Estoy trabajando en las cosas pequeñas del juego, en estar presente en el momento, enfocado, sin perder ni un segundo lo que está pasando”, comenta Peguero, quien también pertenece a los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas.

Esta capacidad de concentración, añade Peguero, es crucial para ejecutar correctamente cada acción en el campo. En una liga como la dominicana, donde la competitividad y el talento de los jugadores son palpables, el enfoque se convierte en una de las herramientas más valiosas. Peguero ha aprendido a leer cada situación del juego y a anticiparse, cualidades que fortalecen su desempeño y lo perfilan como un jugador clave para el Licey.

El Apoyo de su Equipo: Una Comunidad de Colaboración y Respeto

Más allá del talento individual, Peguero enfatiza la importancia de contar con un equipo que lo apoya en todo momento. Desde sus compañeros hasta el cuerpo técnico, Peguero destaca que el éxito que ha tenido esta temporada se debe en gran parte a las personas que lo rodean. “La razón de mi éxito es Dios y las personas que me rodean, que viven aportando un ‘granito de arroz’ a mi ‘ollita’”, señala. Para el joven jugador, esta red de apoyo no solo lo ayuda a mejorar sus habilidades, sino que le brinda la confianza y la fortaleza emocional que necesita para enfrentar cada desafío.

El Licey, conocido por su tradición y su fuerte espíritu de equipo, ha demostrado que su éxito va más allá de las individualidades. Esta temporada, la camaradería y la pasión por el béisbol han sido fundamentales para su desempeño. Peguero expresa que cada miembro del equipo aporta una energía positiva y un compromiso genuino que refuerza el objetivo común: lograr el campeonato número 25.

Los Retos de la LIDOM: Una Liga de Alta Competencia

Peguero también reconoce la gran habilidad y experiencia de los jugadores de la LIDOM, especialmente en lo que respecta a los lanzadores. “La inteligencia de los pitchers aquí es increíble. Hay peloteros que llevan décadas jugando béisbol, y eso se nota en la forma en que ejecutan sus lanzamientos”, comenta el infielder. Este año, el enfrentamiento con pitchers experimentados le ha brindado a Peguero una nueva perspectiva sobre la estrategia y la mentalidad que requiere jugar en la liga invernal dominicana.

Para muchos jugadores jóvenes como Peguero, la LIDOM no solo es una oportunidad para desarrollar sus habilidades, sino también para aprender de veteranos que aportan años de experiencia. Esta temporada le ha permitido enfrentar a lanzadores que dominan el arte del engaño y la precisión, obligándolo a mejorar su capacidad de adaptación y a pulir su juego.

El Camino al Campeonato Número 25: Una Meta que Motiva al Licey

Con la temporada en pleno auge, el Licey tiene claro que el objetivo es alcanzar el campeonato 25. Peguero y sus compañeros están convencidos de que tienen lo necesario para llevarse la corona, y cada victoria es una muestra de que están en el camino correcto. “Nosotros vamos a ser, y somos peligrosos. Tenemos una pasión y unas ganas de ganar que no tienen fin”, declara Peguero.

Para los fanáticos del béisbol dominicano, este espíritu competitivo es lo que hace vibrar cada juego y lo que convierte a la LIDOM en una de las ligas más apasionantes del Caribe. A medida que se acercan los playoffs, el Licey continuará trabajando con intensidad, sabiendo que cada partido es una oportunidad para demostrar que, tal como afirma Peguero, ellos son el mejor equipo.

Con un enfoque en la constancia, el trabajo en equipo y una mentalidad ganadora, los Tigres del Licey aspiran a reconquistar la cima de la LIDOM y a darle a sus fanáticos una temporada inolvidable. Para Peguero, esta es una misión personal y profesional, y está decidido a que, cuando termine la temporada, el Licey levante el trofeo que confirme su estatus como el mejor equipo de la liga.