Con una liga aún en desarrollo y una cultura deportiva dominada por el fútbol, España recurre a peloteros latinoamericanos para profesionalizar su béisbol, formar nuevas generaciones y soñar con volver a competir en los Juegos Olímpicos.

En un país donde el fútbol acapara titulares, pasiones y recursos, el béisbol lucha por abrirse un espacio. Sin embargo, lejos de rendirse ante la hegemonía del balompié, España ha decidido apostar por una fórmula que ya ha dado resultados en otras latitudes: nutrirse del talento latinoamericano. Con jugadores de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Nicaragua o México en sus filas, la Liga de División de Honor —máximo circuito español de béisbol— se ha convertido en un terreno fértil para sembrar una nueva visión del deporte del bate y la pelota.

El objetivo es ambicioso: profesionalizar la liga nacional, potenciar la selección y generar interés en las nuevas generaciones. Para lograrlo, el país ha emprendido una “caza” deportiva centrada en jugadores que ya tienen una profunda conexión con el béisbol desde sus raíces. Los resultados, aunque todavía modestos, son alentadores.

Una selección con acento latino

En febrero de 2025, España participó en las eliminatorias rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Aunque no logró la clasificación, la composición del equipo habló por sí sola: de los 28 jugadores convocados, solo uno había nacido en España. El resto estaba integrado por seis cubanos, diez venezolanos, nueve dominicanos, un colombiano y un estadounidense. Es una muestra clara de que, sin los peloteros del Caribe y América Latina, el béisbol español no podría competir al más alto nivel.

Esa realidad, lejos de ser vista como una debilidad, ha sido asumida como una oportunidad. Para la Federación Española de Béisbol y Sóftbol, estos atletas no solo aportan talento, sino también una cultura de trabajo y pasión que podría contagiar a las nuevas generaciones.

Valencia, la joya de la corona

El club Astros de Valencia es un claro ejemplo de este nuevo enfoque. Campeón de las últimas cuatro ediciones de la Liga de División de Honor, el equipo cuenta con una cantera de unos 200 niños, de los cuales el 45% provienen de familias latinoamericanas. Para su entrenador, Juan Salvador García Puig, el impacto es tangible: “Su manera de trabajar, dedicación y amor por el deporte nos está viniendo muy bien para la liga y para todos los clubes en general”.

Además del crecimiento de los clubes, España ha comenzado a brillar en el contexto europeo. En 2023, la selección nacional conquistó por segunda vez en la historia el Campeonato Europeo de Béisbol, rompiendo con décadas de dominio de Italia y Países Bajos. A pesar de su primer título en 1955, España nunca había logrado coronarse nuevamente… hasta ahora. El próximo reto será revalidar el título en septiembre y clasificar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una meta que se ve difícil, pero no imposible.

Un deporte aún emergente

Pese a los avances, el béisbol sigue siendo un deporte de nicho en España. Según datos de 2023, hay 6.181 jugadores federados, una cifra lejana a los 411.000 del baloncesto o los 91.000 del tenis. El pico histórico se alcanzó en 2004, con 7.260 federados, lo que muestra que todavía queda mucho por hacer.

Uno de los mayores desafíos es el económico. La gran mayoría de los jugadores no puede vivir de este deporte. Jorge Balboa, nacido en San Sebastián y actual lanzador de los Astros de Valencia y de la selección nacional, también es profesor universitario en Barcelona. Entrena tres veces por semana y lo hace por amor al juego, no por un salario digno. “Me gustaría que se mejoren las condiciones de los jugadores para que podamos jugar este deporte a un nivel más alto”, afirma con realismo y esperanza.

Patrocinio, visibilidad y futuro

El presidente de la Federación, Pablo Carpio, es claro sobre lo que necesita el béisbol español para dar el salto: apoyo institucional y patrocinio. “Tenemos que convencer al Consejo Superior de Deportes de que necesitamos más recursos y, al mismo tiempo, debemos seguir creando un buen producto de marketing deportivo para lograr patrocinios”, reflexiona.

La internacionalización del talento, especialmente con peloteros caribeños y sudamericanos, ha sido el camino elegido para fortalecer la base del proyecto. Es una estrategia similar a la que usaron ligas como la italiana, que durante años se apoyó en jugadores importados para hacer crecer su campeonato local.

¿Puede España convertirse en una potencia?

Es probable que España nunca llegue a rivalizar con ligas como la MLB o incluso la Liga Mexicana, pero eso no significa que no pueda consolidar una liga nacional sólida y una selección competitiva. Con el respaldo adecuado, una estrategia clara y el empuje de los jugadores latinos, el béisbol en España puede soñar con tener un lugar en la élite deportiva, no solo en Europa, sino también a nivel mundial.

Al final del día, el diamante español aún está en formación. Pero con cada swing de un dominicano, cada lanzamiento de un venezolano y cada jugada de un cubano, el sueño del béisbol ibérico va tomando forma… y cada vez se ve más real.