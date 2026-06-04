El inesperado bache competitivo de los Astros de Houston en la temporada de la MLB 2026 ha comenzado a encender las alarmas en las oficinas de las Grandes Ligas. Con una marca negativa de 28 victorias y 35 derrotas previo al cierre de su serie frente a los Piratas de Pittsburgh, la organización de Texas se perfila, a falta de dos meses para la fecha límite de traspasos, más como un equipo vendedor que como un comprador en el mercado.
Ante esta coyuntura, las especulaciones de los fanáticos no tardaron en apuntar hacia su principal activo ofensivo: el cubano Yordan Álvarez. Sin embargo, el prestigioso periodista de ESPN, Jeff Passan, ha arrojado total claridad sobre qué tan factible es que Houston decida apretar el botón de pánico con su estelar bateador designado.
La postura de Passan: Álvarez se queda en Houston
En su más reciente informe sobre el circuito de las Mayores, Passan reconoció que si bien desprenderse de un talento de la dimensión de Álvarez le otorgaría a Houston un retorno masivo de prospectos para acelerar una reestructuración, los ejecutivos de las demás franquicias ven ese escenario como algo totalmente irreal:
“Houston podría poner en marcha una reestructuración de la noche a la mañana si estuviera dispuesto a negociar al favorito al MVP de la Liga Americana, Yordan Álvarez, pero los ejecutivos rivales no ven que eso vaya a suceder”, reportó Passan.
Álvarez se encuentra desplegando una campaña digna de la carrera por el Jugador Más Valioso, consolidándose como la gran bujía del equipo en un año donde las lesiones y la inconsistencia colectiva han maniatado los planes del dirigente Joe Espada.
Los verdaderos candidatos a salir en el mercado de cambios
El análisis del reputado cronista deportivo apunta a que el mercado veraniego de bateadores suele tener menos pretendientes en plena temporada, lo que reduce las probabilidades de ver salir a figuras de cartel, aunque nombres de poder disponible como el inicialista Christian Walker o el antesalista Isaac Paredes siempre resulten piezas tentadoras de adquirir para las organizaciones contendientes.
Bajo esta óptica analítica, el experto sostiene que la gerencia de los Astros optará por mantener intacto su núcleo histórico —mismo que les ha entregado dos trofeos de Serie Mundial y limitará sus movimientos a piezas marginales de su bullpen. De este modo, los brazos que verdaderamente tienen mayores boletos para salir cambiados antes de agosto son los relevistas intermedios Bryan Abreu, Steven Okert y el derecho Enyel De Los Santos.
Por lo pronto, la directiva de Houston prefiere apostar a la cautela, ejecutando ajustes menores en la periferia de su nómina con la firme esperanza de que el plantel recupere su fisionomía ganadora a medida que avance el exigente calendario de las Grandes Ligas.