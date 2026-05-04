Atlanta encabeza la lista por primera vez desde 2022 con una ventaja de 8.5 juegos en su división. Los Yankees suben, los Dodgers caen y los Mets se hunden. Un vistazo completo al estado de las 30 franquicias.

El béisbol tiene una manera de sorprender cuando menos se espera. Los Atlanta Bravos, un equipo que parecía en reconstrucción silenciosa después de su Serie Mundial de 2021, están de regreso en la cima del béisbol. Por primera vez en más de tres años, Atlanta encabeza los Power Rankings de MLB.com, y lo hace con una ventaja de 8.5 juegos sobre los Marlins en el Este de la Liga Nacional al 4 de mayo — la mayor que han tenido en cualquier momento de sus temporadas ganadoras de 2021 y 2022.

Los que suben

1. Bravos de Atlanta (antes: 3)

El regreso más llamativo de la semana. Atlanta vuelve a la cima con una ventaja divisional que no tenían ni en sus mejores momentos recientes. El sol brilla sobre Georgia.

6. Rays de Tampa Bay (antes: 12)

El mayor salto de la semana. Los Rays tienen el segundo mejor récord de la Liga Americana y nadie parece estar prestando atención. Barrieron a los Gigantes y lucen cómodos de regreso en el Tropicana Field. Clásico movimiento bajo el radar de Tampa.

14. Azulejos de Toronto (antes: 19)

El novato japonés Kazuma Okamoto se encendió con tres jonrones en tres juegos consecutivos, incluyendo uno de dos carreras el viernes. Suma siete cuadrangulares y 18 carreras impulsadas en sus últimos 15 juegos. Toronto tiene vida.

21. Filis de Filadelfia (antes: 25)

El despido del mánager Rob Thomson generó ruido, pero el interino Don Mattingly ganó sus primeros cuatro juegos al mando. A veces un cambio de aire es lo que un equipo necesita.

22. Reales de Kansas City (antes: 29)

El novato Carter Jensen sigue construyendo su caso detrás del plato como eventual sucesor del venezolano Salvador Pérez. Seis jonrones entre los novatos y una mentalidad analítica que impresiona a su cuerpo técnico.

Los que bajan

3. Dodgers de Los Ángeles (antes: 1)

Primera vez en toda la temporada que Los Ángeles no lidera los rankings. Cuatro derrotas consecutivas antes de rescatar el final de la serie en San Luis. La nota positiva: Justin Wrobleski ha permitido solo dos carreras en 32 innings desde el 6 de abril. La nota negativa: Shohei Ohtani está 0-14 en sus últimos turnos al bate.

10. Piratas de Pittsburgh (antes: 7)

Un caso extraño: van camino a 189 jonrones, tienen la séptima mejor efectividad de las Mayores y aun así están en el último lugar de su división con récord ganador. La División Central de la Liga Nacional es un misterio en 2026.

12. Tigres de Detroit (antes: 8)

La rotación, que se suponía era la fortaleza del equipo con Framber Valdez, Tarik Skubal y Justin Verlander, está en problemas. Lesiones de Mize y Verlander, más una apertura corta de Flaherty, tienen al bullpen al límite.

29. Mets de Nueva York (antes: 23)

La caída más preocupante. El presidente de operaciones David Stearns le dio un voto de confianza al mánager venezolano Carlos Mendoza, pero en un contexto donde Rob Thomson y el puertorriqueño Alex Cora fueron despedidos sin ese respaldo previo. Por ahora Mendoza sigue, pero el ambiente en Queens es tenso.

Los dominicanos y latinos en la conversación

La semana tuvo varios protagonistas latinos que merecen mención especial:

🇩🇴 Framber Valdez (Tigres) — Su equipo cae al puesto 12 en parte por las lesiones en la rotación que lo rodean

(Tigres) — Su equipo cae al puesto 12 en parte por las lesiones en la rotación que lo rodean 🇻🇪 Ildemaro Vargas (Diamondbacks) — Su racha histórica de 27 juegos con hit terminó el sábado ante los Cachorros. Fue la más larga para un venezolano y la segunda más extensa en la historia de Arizona

(Diamondbacks) — Su racha histórica de 27 juegos con hit terminó el sábado ante los Cachorros. Fue la más larga para un venezolano y la segunda más extensa en la historia de Arizona 🇻🇪 Salvador Pérez (Reales) — Su sucesor ya está en camino con Carter Jensen

(Reales) — Su sucesor ya está en camino con Carter Jensen 🇻🇪 Carlos Mendoza (Mets) — Sigue en el banquillo pero bajo presión

(Mets) — Sigue en el banquillo pero bajo presión 🇨🇺 Aroldis Chapman (Medias Rojas) — 21 salvamentos consecutivos, efectividad de 1.12. Una de las historias más silenciosas y positivas de la temporada

(Medias Rojas) — 21 salvamentos consecutivos, efectividad de 1.12. Una de las historias más silenciosas y positivas de la temporada 🇵🇷 José E. Feliciano — El nuevo copropietario de los Padres, junto a Kwanza Jones, tras la venta del equipo aprobada el sábado

El dato de la semana

Ben Rice de los Yankees tiene un OPS de 1.214, el más alto de todo el béisbol. Junto a Aaron Judge, forman el segundo dúo de compañeros en la historia de los Yankees en pegar 10 jonrones antes del partido número 30 del equipo, acompañando a Mickey Mantle y Yogi Berra en 1956. Nueva York luce como el mejor equipo de los Yankees en mucho tiempo.

El ranking completo

| Pos | Equipo | Cambio |

|—–|——–|——–|

| 1 | Bravos de Atlanta | ▲2 |

| 2 | Yankees de Nueva York | = |

| 3 | Dodgers de Los Ángeles | ▼2 |

| 4 | Cachorros de Chicago | = |

| 5 | Padres de San Diego | = |

| 6 | Rayos de Tampa Bay | ▲6 |

| 7 | Rojos de Cincinnati | ▼1 |

| 8 | Cerveceros de Milwaukee | ▲1 |

| 9 | Cardenales de San Luis | ▲8 |

| 10 | Piratas de Pittsburgh | ▼3 |

| 11 | Guardianes de Cleveland | = |

| 12 | Tigres de Detroit | ▼4 |

| 13 | Atléticos de Oakland | ▲1 |

| 14 | Azulejos de Toronto | ▲5 |

| 15 | Marineros de Seattle | = |

| 16 | Texas Rangers | ▼3 |

| 17 | Diamondbacks de Arizona | ▼7 |

| 18 | Orioles de Baltimore | ▼2 |

| 19 | Miami Marlins | ▲1 |

| 20 | Medias Blancas de Chicago | ▲8 |

| 21 | Filis de Filadelfia | ▲4 |

| 22 | Reales de Kansas City | ▲7 |

| 23 | Nacionales de Washington | ▲4 |

| 24 | Medias Rojas de Boston | ▲2 |

| 25 | Mellizos de Minnesota | ▼5 |

| 26 | Houston Stars | ▼2 |

| 27 | Rockies de Colorado | ▲3 |

| 28 | Gigantes de San Francisco | ▼7 |

| 29 | Mets de Nueva York | ▼6 |

| 30 | Angelinos de Los Ángeles | ▼8 |

Fuente: [MLB.com / Will Leitch](https://www.mlb.com) — 4 de mayo de 2026