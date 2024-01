”Esto ha sido un desastre para mí.” dice Fernando Tatis sobre el arbitraje durante la Serie Final Fernando Tatis hablo duramente sobre el arbitraje de la Serie Final, quien declara que se siente decepcionado del mismo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) ha generado varios señalamientos hacia el cuerpo arbitral durante la postemporada. Este escenario ha suscitado un amplio análisis y debate tanto en los terrenos de juego como fuera de ellos. Los aficionados y expertos han estado discutiendo activamente sobre diversos temas relacionados con el desarrollo de la serie final y el desempeño de los árbitros. La intensidad de la competencia y la importancia de los juegos han contribuido a generar un ambiente de gran expectación y controversia en torno a la liga.

El dirigente de las Estrellas Orientales, Fernando Tatis, ha expresado su descontento con el desempeño de los árbitros en la pelota dominicana en los últimos días. Tatis ha señalado que ha sido un desastre tanto en las repeticiones como en los llamados de bolas y strikes, y que esto ha sido evidente para todos los que han estado siguiendo la liga. La situación ha generado un amplio debate y análisis en los medios y entre los aficionados al béisbol en la República Dominicana. No se encontraron detalles específicos sobre los señalamientos de Tatis o sobre los problemas en el desempeño de los árbitros.





Las declaraciones de Fernando Tatis sobre el arbitraje se produjeron antes del sexto juego de la Serie Final, en el que las Estrellas Orientales lograron una emocionante victoria para forzar un séptimo partido en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Tatis expresó su descontento con el desempeño de los árbitros, calificándolo como “desastroso” y haciendo hincapié en los llamados de bolas y strikes, lo que ha generado un intenso debate en torno al arbitraje en la liga dominicana.

Durante el juego número seis de la Serie Final de la LIDOM, se generó polémica debido a una jugada en la que Micker Adolfo fue puesto out en el plato, terminando la parte alta del noveno episodio. El debate se centró en una posible interferencia del receptor Michael de la Cruz, pero a pesar de ello, la jugada fue cantada out y se reiteró el llamado tras la revisión en el centro de repeticiones de la LIDOM. Aunque esta decisión pudo haber tenido implicaciones en el resultado, ya que las Estrellas Orientales ganaban 4-3 en ese momento, al final no afectó el resultado final del juego.

Las declaraciones de Fernando Tatis sobre el arbitraje en la Serie Final de la LIDOM han generado diversas reacciones y debates en torno a la interpretación de lo ocurrido en el juego número seis. Tatis ha expresado su descontento con el desempeño de los árbitros, calificándolo como “desastroso” y agregando que no está complacido con lo que está sucediendo en el arbitraje actualmente.



En el juego en cuestión, se generó polémica debido a una jugada en la que Micker Adolfo fue puesto out gracias a un magnífico tiro desde el jardín central de parte de Emilio Bonifacio. El debate se centró en una posible interferencia del receptor Michael de la Cruz, pero a pespite de ello, la jugada fue cantada out y se reiteró el llamado tras la revisión en el centro de repeticiones de la LIDOM . Aunque esta decisión pudo haber tenido implicaciones en el resultado, ya que las Estrellas Orientales ganaban 4-3 en ese momento, al final no afectó el resultado final del juego . A pesar de las críticas de Tatis y las interpretaciones de lo ocurrido, la LIDOM aún debe tomar en cuenta las voces que han hablado del arbitraje y tomar cartas en el asunto.