Fernando Tatis Jr., Lewin Díaz y José Barrero se convirtieron en los protagonistas indiscutibles al disparar un jonrón cada uno, llevando a las Estrellas a una victoria de 8-5, consolidando su liderazgo en esta semifinal del torneo.

El cumpleaños número 25 de Tatis Jr. se convirtió en un día aún más especial al contribuir con un jonrón que no solo marcó su celebración personal, sino que también catapultó a su equipo hacia adelante con una ventaja de 4-1 después de la pausa de fin de año.

La noche brilló para las Estrellas, quienes ahora se alzan solas en el primer lugar, tras la derrota del Tigres del Licey ante los Leones del Escogido, mientras que los Gigantes, con su segunda derrota consecutiva, caen al último lugar de la clasificación con un récord de 1-4.

El enfrentamiento se intensificó en la undécima entrada, con las Estrellas anotando tres carreras, aprovechando un error del antesalista Jeimer Candelario, un sencillo de Barrero y un doble de Vidal Bruján que remolcó la tercera carrera del inning.

La acción no cesó, con un intento de Roel Santos de sorprender al plato, pero fue puesto out en una maniobra crucial. Los Gigantes no lograron empatar en la parte baja del inning, enfrentando una resistencia sólida de la defensa rival.

El encuentro se caracterizó por momentos de igualdad y emoción, con ambos equipos anotando en el décimo episodio y forzando el juego a las entradas extras. Una serie de eventos intensos llevaron al desenlace épico, con Tatis Jr. volviendo a brillar con otro jonrón y sellando la victoria de las Estrellas en este enfrentamiento apasionante.

El juego fue una montaña rusa de emociones, desde los jonrones iniciales de Tatis Jr., Díaz y Barrero hasta las acciones cruciales en las entradas adicionales que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos.

El béisbol dominicano continúa desplegando su mejor versión en esta competición, ofreciendo partidos emocionantes y llenos de pasión por el juego. Las Estrellas brillaron solas en este encuentro, pero la competencia se mantiene intensa y promete más emociones a medida que avanza la temporada.