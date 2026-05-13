Tras un inicio de temporada bajo la lupa, el receptor venezolano de apenas 19 años ha vuelto a encender los bates, reafirmando por qué es considerado el prospecto de élite más excitante de San Diego. Con una defensa de veterano y un bate que ya castiga a nivel profesional, Salas deja claro que su camino a las Grandes Ligas no tiene frenos. ¿Lo veremos en el Petco Park antes de lo esperado?
Ethan Salas ha vuelto a poner a los scouts a sacar sus libretas de notas. Después de un periodo de ajuste natural para alguien que está saltando etapas a una velocidad meteórica, el careta estrella de los Padres de San Diego ha retomado ese ritmo dominante que lo convirtió en el jugador más joven en alcanzar Clase-A avanzada y Doble-A en años recientes.
Un talento que desafía la lógica
Lo de Salas no es solo “hype”; son resultados tangibles que tienen a la gerencia de A.J. Preller frotándose las manos:
-
Ajuste de élite: Tras trabajar en su mecánica de bateo en las últimas semanas, Ethan ha vuelto a mostrar esa capacidad de hacer contacto sólido hacia todas las bandas, elevando su promedio y su porcentaje de embasarse de manera drástica.
-
Muro defensivo: A pesar de su juventud, su manejo de los lanzadores y su brazo detrás del plato siguen siendo calificados como “de Grandes Ligas”. Salas no solo batea, sino que lidera el juego como un veterano de 30 años.
-
El estatus recuperado: Publicaciones especializadas como MLB Pipeline vuelven a colocarlo en la conversación por el Top 5 de mejores prospectos de todo el béisbol, silenciando a quienes dudaban de su ascenso acelerado.
¿Misión: San Diego 2026?
La gran pregunta que circula en los pasillos de los Padres es qué tan rápido se atreverán a subirlo. Con la competitividad del equipo grande en la División Oeste de la Nacional, tener un receptor con el techo de Salas es un lujo que pocos pueden permitirse. Si sigue “quemando” las ligas menores como lo está haciendo este mayo, no sería una locura pensar en un ascenso a Triple-A antes del Juego de Estrellas.
Ethan Salas está demostrando que la presión no lo dobla, sino que lo pule. El prospecto élite ha vuelto, y esta vez parece que no piensa bajar la intensidad hasta llegar al “Big Show”.