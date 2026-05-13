Ethan Salas recupera el brillo y mete presión en el sistema de los Padres El "Niño Maravilla" está de vuelta y parece que el mensaje llegó alto y claro a las oficinas de San Diego. Ethan Salas, el receptor venezolano que está rompiendo esquemas y que, a su corta edad, ha decidido que el 2026 será el año en que reclamará su trono como el prospecto número uno de todo el sistema de los Padres.