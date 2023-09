¡Ex Yankee Josh Donaldson regresó a las mayores! El ex MVP fue llamado por los Cerveceros.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ex Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Josh Donaldson,está de regreso en las Grandes Ligas intentando ayudar a los Cerveceros de Milwaukee en su avance hacia un título de la División Central de la Liga Nacional.

Los Cerveceros anunciaron el lunes que habían retirado al tercera base veterano de Triple-A Nashville y habían optado al jugador de cuadro Owen Miller. Donaldson estaba en la alineación titular y bateó quinto en el partido del lunes por la noche de los líderes de la División Central de la Liga Nacional contra los Marlins de Miami.

Milwaukee había firmado con Donaldson un contrato de ligas menores el 31 de agosto, dos días después de que los Yankees de Nueva York lo liberaran.

“Algunos equipos llamaron y se comunicaron para ver cuál podría ser la situación”, dijo Donaldson antes del partido. “Sentí que esta probablemente iba a ser la mejor oportunidad desde el punto de vista del equipo y también para mí de poder tener la oportunidad de jugar también”.

Donaldson ganó el MVP con los Toronto Blue Jays en 2015 y es tres veces All-Star, pero su juego ha disminuido dramáticamente. Ha bateado .207 con 25 jonrones y 77 carreras impulsadas en 165 juegos en dos temporadas desde que los Yankees lo adquirieron junto con el jugador de cuadro/jardinero Isiah Kiner-Falefa y el receptor Ben Rortvedt en un acuerdo de marzo de 2022 que estableció al receptor Gary Sánchez y al jugador de cuadro Gio Urshela como Mellizos de Minnesota.

Donaldson está bateando .142 con un porcentaje de embase de .225 y un porcentaje de slugging de .434 en 33 juegos esta temporada, aunque su promedio de bateo de .076 en bolas en juego sugiere que la mala suerte ha jugado un papel en sus luchas. Diez de los 15 hits de Donaldson son jonrones.

“Sentí que los números de mi temporada probablemente no justificaban lo que estaba haciendo”, dijo Donaldson. “Siento que estuve manejando muy bien la bola este año. Tuve algunos ponches al principio, pero también los fui reduciendo y consiguiendo algunas bases por bolas. Realmente también les estaba golpeando algunas pelotas a algunos muchachos”.

El lunes marca la primera vez que Donaldson aparece en un juego de Grandes Ligas desde el 15 de julio. Donaldson ingresó a la lista de lesionados el 16 de julio con una distensión en la pantorrilla derecha y fue trasladado a la lista de lesionados de 60 días cuatro días después.

Después de firmar con los Cerveceros, Donaldson bateó .177 con porcentaje de embase de .364, porcentaje de slugging de .529, dos jonrones y tres carreras impulsadas en cinco juegos con Nashville.

“Me sentí bastante saludable durante las últimas tres o cuatro semanas que estuve en IL, pero estaba en el día 60, así que no pude dejarlo en ese momento”, dijo Donaldson. “Así que he podido trabajar y entrenar y he estado yendo a toda velocidad desde hace un tiempo. Obviamente, se está quitando un poco de óxido desde la perspectiva del juego. Me siento bastante bien acerca de dónde estoy ahora”.

El antesalista habitual de los Cerveceros durante gran parte de la temporada ha sido el novato Andruw Monasterio, quien batea .267 con porcentaje de embase de .341, tres jonrones y 23 carreras impulsadas en 74 juegos. Monasterio se ha fortalecido desde la firma de Donaldson y está bateando .333 con un porcentaje de embase de .378 y un porcentaje de slugging de .455 en septiembre.