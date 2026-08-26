La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) pondrá en marcha este miércoles 26 de agosto el proceso de evaluación de los jóvenes que aspiran a formar parte de la selección dominicana que competirá en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15, prevista para celebrarse en Mérida, México, del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026.

La jornada representa uno de los primeros pasos para definir el grupo que tendrá la responsabilidad de representar al país en una competencia internacional de categoría juvenil. La convocatoria está dirigida a jugadores Sub-15 de todo el territorio nacional que cumplan con los requisitos de edad y tengan interés en integrar el equipo nacional.

Las evaluaciones comenzarán a las 3:00 de la tarde en las instalaciones de IPL Academy, en El Toro, municipio de Guerra, donde el cuerpo técnico observará a los participantes y determinará cuáles cuentan con las condiciones necesarias para continuar avanzando en el proceso.

Más allá del rendimiento estrictamente deportivo, la Fedom ha establecido que la selección de los jugadores estará sustentada en criterios técnicos, competitivos y disciplinarios. Esto implica que el proceso no se limitará a identificar a los jóvenes con mejores herramientas físicas, sino que también tomará en consideración su desempeño competitivo y comportamiento dentro del terreno.

La evaluación de las condiciones físicas y técnicas permitirá al cuerpo técnico conocer las capacidades de los jugadores convocados y establecer cuáles pueden responder a las exigencias de una competición mundialista. El componente competitivo, por su parte, permitirá valorar la manera en que los jóvenes trasladan sus habilidades al juego.

La convocatoria también busca ampliar el radio de identificación de talentos. Por ello, la Federación exhortó a las asociaciones provinciales, academias, ligas, entrenadores y dirigentes deportivos a respaldar la iniciativa y facilitar que los jóvenes con condiciones puedan presentarse a la evaluación.

Este aspecto resulta especialmente relevante en una categoría como la Sub-15, en la que el desarrollo de los jugadores todavía está en evolución. Una convocatoria abierta a talentos procedentes de diferentes zonas del país permite incorporar al proceso jugadores que quizás no hayan tenido la misma exposición competitiva que otros jóvenes, pero que poseen las herramientas para competir por un lugar en el equipo nacional.

El objetivo final será conformar un conjunto capaz de representar a República Dominicana en la cita mundialista de México. Para los jugadores participantes, la evaluación constituye además una oportunidad para entrar en el radar del béisbol federado y demostrar sus capacidades ante el cuerpo técnico responsable del proceso.

Una convocatoria con fecha y escenario definidos

La jornada está programada para este miércoles 26 de agosto de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde, en IPL Academy, ubicada en El Toro, Guerra.

Los interesados o las personas responsables de facilitar su participación pueden comunicarse con la organización a través del teléfono 809-514-2956 o mediante el correo electrónico dt.fedobe@mail.com.

La cita mundialista se desarrollará aproximadamente un mes después de esta primera jornada de evaluación. La Copa Mundial de Béisbol Sub-15 tendrá como sede Mérida, México, entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre, por lo que el proceso de identificación y selección será fundamental para avanzar en la preparación del equipo dominicano.

Con esta convocatoria, la Fedom inicia formalmente la búsqueda de los jóvenes que tendrán la posibilidad de vestir el uniforme nacional en uno de los principales escenarios internacionales de su categoría. El proceso estará marcado por la evaluación integral de sus condiciones y por la competencia entre los aspirantes para ganarse un lugar en el conjunto que viajará a México.