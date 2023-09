Félix Bautista puede regresar esta temporada y llevar a Orioles a un título divisional desde 2014 El cerrador de los Orioles de Baltimore, Félix Bautista, tiene un desgarro parcial en su UCL, pero el gerente general Mike Elias dijo el lunes que el derecho All-Star está lanzando y podría regresar para la postemporada.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bautista, de 28 años, no ha lanzado desde el 25 de agosto y al día siguiente ingresó en la lista de lesionados de 15 días.

“Probablemente se describa mejor como una lesión aguda o crónica en su ligamento”, dijo Elías a los periodistas, y agregó que los médicos no ven ningún riesgo en el lanzamiento de Bautista.

No hay una fecha fija, dijo Elías, sobre cuándo el club tomaría una decisión sobre Bautista y no se comprometió sobre si Bautista necesitaría o no lanzar en un juego de temporada regular.

Antes de la lesión, Bautista era dominante, con marca de 8-2 con efectividad de 1.48, WHIP de 0.918, 33 salvamentos y 110 ponches en 61 entradas en 56 apariciones.

En 121 apariciones como relevista en dos temporadas con Baltimore, Bautista tiene marca de 12-6 con efectividad de 1.85, WHIP de 0.924, 48 salvamentos y 198 ponches en 126 2/3 entradas.

Los Orioles de Baltimore aún no han descartado al cerrador para el resto de la temporad. El lunes los Orioles todavía estaban evaluando a Bautista, quien ha seguido jugando a la recepción a pesar de un desgarro parcial en su ligamento colateral cubital, o el llamado ligamento “Tommy John”.

Connolly notó que Bautista no necesariamente ha evitado la cirugía, y que aún podría necesitar pasar por el quirófano en algún momento, tal vez tan pronto como esta temporada baja. La cirugía Tommy John a menudo requiere al menos un proceso de recuperación de 12 meses, y en los últimos años los equipos se han inclinado por el lado conservador. Como tal, Bautista probablemente se perdería toda la temporada 2024, sin importar si se sometió al procedimiento ahora o, digamos, dentro de un mes.

Bautista, de 28 años, no lanza desde el 25 de agosto, cuando dejó una oportunidad de salvamento contra los Rockies de Colorado con dos outs ya registrados.

En 56 apariciones esta temporada, acumuló una efectividad de 1.48 (285 ERA+) y una proporción de ponches por boletos de 4.23. También logró 33 salvamentos (en 39 oportunidades) e hizo el primer Juego de Estrellas de su carrera, un logro notable para alguien que los Orioles obtuvieron por primera vez como agente libre de ligas menores en agosto de 2016.

Bautista posee unos de los repertorios más temibles en las mayores, incluida una bola rápida que promedió 99,5 mph y un splitter que generó una whiff rate del 60,2%.

Los Orioles tienen un récord de 91-52 en la temporada, lo que les da una ventaja de tres juegos sobre los Tampa Bay Rays en la Liga Americana Este. Si los Orioles aguantan, este marcará su primer título divisional desde 2014.