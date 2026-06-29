Terremoto técnico en Torreón en el parón estelar. La exigente Liga Mexicana de Béisbol (LMB) no conoce de contemplaciones ni de apellidos históricos. En un movimiento que ha sacudido las oficinas de la pelota azteca y caribeña, la directiva de los Algodoneros de Unión Laguna anunció de forma oficial el cese del estratega dominicano Fernando Tatis, quien fue apartado de su cargo tras haber comandado los primeros 60 compromisos del calendario regular de la temporada 2026.
La cúpula de la organización de la Zona Norte aprovechó estratégicamente la pausa por las festividades del Juego de Estrellas para ejecutar un timonazo radical en su cuerpo técnico. Tatis se despide de la novena de Torreón dejando un registro gris de 26 victorias y 34 derrotas, arrastrando al club hasta la séptima posición de un competitivo circuito norteño compuesto por diez escuadras. El reporte estadístico de su gestión evidenció severas carencias jugando en condición de locales en el Estadio Revolución, donde acumularon la mayor cantidad de reveses, haciendo estéril el buen desempeño que el equipo mostraba cuando le tocaba salir a la carretera.
Inconformidad en el vestidor y el adiós de Tatis
A pesar de que el despido se consumó apenas un día después de que los Algodoneros lograran agenciarse la serie ante los Tecolotes de Dos Laredos al barrer una cartelera doble, los reportes de pasillo aceleraron la decisión. El manejo del club por parte de Tatis venía levantando serias ronchas tanto en la exigente afición de la Laguna como en el núcleo del propio equipo.
Las alarmas terminaron de encenderse con las declaraciones del receptor estelar Hendrick Clementina. El careta, quien recientemente abandonó la organización, lanzó dardos en su mensaje de despedida al confirmar públicamente que existían fracturas y problemas internos en la convivencia del vestidor, una situación que volvió insostenible la continuidad del veterano timonel quisqueyano.
Ramón Santiago: De la gloria escarlata al rescate en México
Para apagar el fuego y buscar la remontada, Unión Laguna ha apostado por un perfil ganador de primerísimo nivel. La directiva confirmó que el también dominicano Ramón Santiago tomará de inmediato las riendas de los Algodoneros para la segunda mitad del campeonato. El exinfielder de Grandes Ligas —quien disputara 12 campañas en Las Mayores entre los Tigres de Detroit y los Rojos de Cincinnati gracias a su excelsa defensiva— llega al circuito mexicano con las acciones por las nubes.
Santiago viene de firmar una temporada de ensueño en la pelota invernal de nuestra patria al conquistar el campeonato de la Lidom al frente de los Leones del Escogido, sellando un histórico bicampeonato para la causa escarlata. Tras su retiro como jugador y sus años de desarrollo como instructor en el sistema de ligas menores de los Tigres de Detroit, el estratega criollo asume un reto de pura presión.
La mesa no está del todo perdida para el nuevo capataz dominicano. Pese al balance negativo, Unión Laguna permanece con opciones matemáticas reales de pelear un boleto a la postemporada. El debut oficial de Ramón Santiago se producirá este mismo martes cuando reciban en casa a los Rieleros de Aguascalientes, un rival directo al que los Algodoneros podrían rebasar en la tabla de posiciones con un triunfo, encendiendo la mecha rumbo a los playoffs.