Fernando Tatis Jr. asegura que es casi imposible que vuelva a jugar con las Estrellas Orientales La superestrella de los Padres de San Diego sacude el panorama de la pelota invernal al confesar el enorme distanciamiento que mantiene con los verdes, detonando intensos debates de oficinas y ofertas de cambios ficticios entre las fanaticadas de la LIDOM. El campocorto y jardinero enciende la LIDOM al declarar que está "bien difícil" que vuelva a vestir el uniforme de las Estrellas Orientales.