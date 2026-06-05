El panorama de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) ha recibido un impacto sísmico directo en sus bases estructurales. La superestrella dominicana de las Grandes Ligas, Fernando Tatis Jr., encendió las plataformas digitales tras ofrecer unas contundentes e inesperadas declaraciones sobre su futuro con las Estrellas Orientales, dejando entrever que el idilio entre su apellido y el conjunto de San Pedro de Macorís podría haber llegado a su punto final.
Al ser abordado por el cronista Ravel Suárez sobre la posibilidad de integrarse al roster de los orientales para la venidera campaña invernal, “El Niño” no se guardó nada y fijó una postura sumamente fría y distante:
“Está bien difícil, no lo doy por imposible, pero está muy difícil de verme con un uniforme de Estrellas Orientales de nuevo. Yo pienso que ya en otro tiempo, ya se llegó hasta donde se iba a llegar, pero vamos a ver, nada es imposible, pero mi mentalidad, mi mente está en otra cosa ahora mismo”.
El origen del conflicto: La herida familiar con Tatis Padre
Las palabras del estelar guardabosques de San Diego no cayeron por sorpresa en las oficinas de la liga, pero sí causaron un profundo dolor en la fanaticada de la Sultana del Este. Detrás del evidente desinterés de Tatis Jr. subyace el fuerte resentimiento familiar provocado por la forma en que la gerencia de las Estrellas desvinculó en el pasado a su progenitor, Fernando Tatis Padre, del puesto de mánager.
Un amplio sector de los fanáticos de los verdes salió de inmediato a respaldar la postura del patrullero, catalogando de “malagradecidos” a los ejecutivos del Tetelo Vargas, recordando que Tatis Padre fue el estratega que rompió la histórica sequía de 51 años de la franquicia al coronarse campeones en el inolvidable torneo de 2019. Para muchos, la postura del pelotero es una muestra de lealtad familiar ante lo que consideran una desconsideración institucional.
Debate en las redes: ¿Falta de profesionalismo o un cambio inminente?
Por otra parte, la caja de comentarios del portal The Post Dom se convirtió en un hervidero de debates donde no faltaron las posturas encontradas:
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Críticas al profesionalismo: Algunos aficionados tildaron las declaraciones de inmaduras, argumentando que los problemas familiares internos de la oficina no deberían mezclar al terreno de juego, recordándole al pelotero que el verdadero afectado final es el fanático de San Pedro de Macorís que paga una boleta para verlo jugar en el invierno.
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La lluvia de ofertas y rumores de cambio: La posibilidad de que Tatis Jr. esté formalmente disponible en el mercado de cambios de la LIDOM desató la creatividad de las fanaticadas rivales. Hinchas de los Leones del Escogido recordaron de inmediato la vieja e histórica inclinación del jugador por vestir la camiseta escarlata (llegando a proponer cambios por Rafael Devers), mientras que las cuentas de las Águilas Cibaeñas, los Tigres del Licey, los Toros del Este y los Gigantes del Cibao le abrieron virtualmente las puertas de sus clubhouses con la firme esperanza de sumarlo a sus filas.
Con la mente puesta de lleno en sus exigentes compromisos en el exigente calendario de las Grandes Ligas, Tatis Jr. ha dejado una bomba de tiempo activada en las oficinas de San Pedro de Macorís. Quedará en manos de la junta directiva de las Estrellas Orientales evaluar si buscan un acercamiento para sanar las heridas o si se ven obligados a confeccionar el cambio más costoso e impactante en la historia moderna de la pelota invernal.