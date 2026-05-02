Fernando Tatis Jr. golpea duro pero no conecta: la historia oculta detrás del slump del dominicano Es el líder de las Grandes Ligas en batazos de alta velocidad, pero no tiene un solo jonrón en la temporada regular 2026. Los números avanzados cuentan una historia muy distinta a la que muestra el marcador: la explosión de Tatis Jr. no es una posibilidad, es una certeza matemática.

Hay slumps que se explican fácil: el bateador no está haciendo contacto, está persiguiendo pitcheos malos, su mecánica está rota. Y hay slumps que no tienen una explicación lógica inmediata, donde los números dicen una cosa y los resultados dicen otra. El de Fernando Tatis Jr. en 2026 pertenece claramente a la segunda categoría.

El shortstop de los Padres de San Diego está golpeando la pelota con una violencia que pocos bateadores en el béisbol pueden igualar. Y sin embargo, los jonrones no llegan. Las estadísticas tradicionales lo pintan como un jugador en crisis. Las métricas avanzadas lo pintan como una bomba de tiempo a punto de explotar.

Los números que mienten

Al 30 de abril, Fernando Tatis Jr. lidera todas las Grandes Ligas en batazos de alta velocidad — los llamados hard-hit balls, definidos como contactos a 95 millas por hora o más. Es decir, ningún bateador en MLB está golpeando la pelota con más fuerza que él.

Y aun así, no tiene un solo jonrón en la temporada regular 2026.

Esa paradoja es casi imposible de procesar. El béisbol moderno, con sus estadísticas de exit velocity y launch angle, nos ha enseñado que el poder se mide en cómo sale la pelota del bate, no solo en dónde cae. Y la pelota de Tatis sale con una autoridad que muy pocos pueden igualar en este momento. El problema no es el golpe. El problema es la mala suerte, los ángulos de salida y una defensa que parece estar siempre en el lugar correcto.

El antecedente: mayo 2025, cuando todo se apagó

Para entender lo que está pasando ahora, hay que mirar lo que ocurrió el año pasado. En abril de 2025, Tatis Jr. era una máquina: ocho jonrones, promedio de .345, conversaciones serias sobre el MVP. Parecía que finalmente estaba listo para dominar una temporada completa.

Entonces llegó mayo. Y con mayo, el colapso.

Bateó .184 en ese mes, con solo cinco jonrones y cuatro dobles. Junio fue peor en poder: dos jonrones y cuatro dobles. Lo que prometía ser una temporada histórica terminó con números respetables pero muy por debajo de las expectativas: .268 de promedio, .814 de OPS, 25 jonrones, 71 carreras impulsadas y un slugging que cayó desde los .700 de abril hasta bien por debajo de .500 al cierre de la temporada.

El patrón de arrancar fuerte y desvanecerse en mayo es una señal de alerta que los Padres tienen muy presente este año.

El Clásico Mundial: el último destello

Antes de que comenzara la temporada 2026, Tatis Jr. vistió la camiseta de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Fue uno de los mejores bateadores del torneo, con momentos que recordaron al jugador explosivo que deslumbró al mundo en sus primeros años en San Diego.

El más memorable: un jonrón ante Venezuela que hizo vibrar a toda la nación dominicana. Un batazo que resumió todo lo que Tatis puede ser cuando está encendido.

Ese jonrón, sin embargo, fue el último que ha conectado en un partido de béisbol. Ni en la pretemporada ni en la temporada regular 2026 ha vuelto a volar la cerca. Han pasado casi dos meses desde aquel momento en el Clásico, y la pelota sigue sin salir del parque.

La paradoja más difícil de explicar en MLB

Ser el líder en hard-hit balls sin un jonrón es estadísticamente casi un milagro — y no del tipo bueno. En el béisbol moderno, donde los datos de Statcast permiten predecir con bastante precisión los resultados esperados de un bateador, lo que está ocurriendo con Tatis Jr. se sale completamente de la norma.

Su xSLG — el slugging esperado basado en la calidad del contacto — es significativamente más alto que su slugging real. Eso significa que el béisbol le debe resultados. Muchos de sus batazos que deberían ser jonrones o dobles están cayendo en los guantes de los defensores o pegando en la parte alta de la cerca.

Es frustrante. Es injusto. Y es temporal.

La explosión es cuestión de tiempo

El béisbol tiene una tendencia a corregirse. Los promedios se normalizan, la suerte se equilibra y los bateadores que golpean la pelota con consistencia y fuerza terminan obteniendo los resultados que merecen. Todo indica que Tatis Jr. está en ese punto de inflexión.

Cuando la pelota empiece a caer del lado correcto — y caerá — lo que veremos no será solo un jonrón. Será una racha. Porque la calidad del contacto ya está ahí, la mecánica funciona y el talento nunca se fue. Solo está esperando que el béisbol le pague lo que le debe.

San Diego tiene a su superestrella. Solo hay que tener paciencia.