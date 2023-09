Fernando Tatis Jr. loco porque llegue el 2024 pese a que sigue haciendo historia este 2023 Todo porque este año ha sido un fracaso para Padres.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De vuelta a su forma estelar a la que todos nos hemos acostumbrado, Tatis Jr. se restableció como una de las mejores estrellas del juego en cualquier posición. Adoptando una nueva mentalidad con una nueva posición defensiva, Tatis se ha clasificado como el mejor jardinero derecho defensivo con su brazo fuerte y su rango rápido, lo que lo coloca en la cima de muchas métricas por su valor en ese lado de la pelota.

En el plato, Tatis se ha mantenido por encima del promedio como uno de los mejores bateadores de poder de la liga. Aunque 2023 en general será un año para olvidar para los Padres como equipo, llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional la temporada pasada y son uno de los equipos más decepcionantes de todo el béisbol este año.

Después de regresar de una lesión y una suspensión por sustancias prohibidas que le costó todo el 2022, Tatis Jr. ha armado una temporada muy sólida. Está bateando .263 con 25 jonrones, 77 carreras impulsadas y 26 bases robadas. Tiene un OPS de .795.

Con sólo 24 años, Tatis Jr. es un bateador de por vida de .283 con 106 jonrones y 272 carreras impulsadas. Ha robado 78 bases y es una pieza destacada del futuro de los Padres.

Tatis Jr. quiere algo mejor para él y sus compañeros para 2024.

Fernando Tatis Jr. tiene grandes esperanzas para la temporada 2024

Al regresar de una suspensión por sustancias prohibidas y lesiones con una nueva actitud en una nueva posición defensiva, la superestrella de los Padres, Fernando Tatis Jr., se siente bien con respecto a la próxima temporada después de una fuerte temporada de regreso en 2023.

De cara a su campaña de 2024, el joven jardinero derecho mencionó mucho optimismo de cara a las últimas semanas de San Diego para cerrar el año.

“Definitivamente espero con ansias que llegue (en 2024)”, dijo Tatis recientemente. “Quiero decir, simplemente estar fuera del juego no es nada fácil. Y está demostrado: para ser bueno en el juego, es necesario jugarlo. Simple como eso. No puedes salir de la nada y ser el mismo chico de siempre. Pero estoy seguro de que el próximo año será un año monstruoso, no sólo para mí sino para el equipo. Estoy seguro de que el año que viene probablemente triplicará lo que estoy haciendo este año”, vía Dennis Lin, The Athletic.

Debido a un problema en el hombro por un accidente de motocicleta y su posterior suspensión por un escándalo de esteroides, Tatis Jr. se sintió bastante deprimido durante 2022, pero se ha recuperado a lo grande.

La estrella de los San Diego Padres continúa reescribiendo libros de récords en su joven carrera

La estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., ha jugado 400 juegos en su carrera y ha conectado 106 jonrones, lo que lo ubica entre una compañía impresionante de todos los tiempos.

Al registrar un jonrón solitario en la primera entrada de la victoria de Padres por 8-3 sobre los Atléticos el viernes por la noche, Fernando Tatis Jr. celebró su partido número 400 en las Grandes Ligas al anotar el ida y vuelta número 106 de su carrera en la MLB. Eso lo ubica en el séptimo lugar en esta lista de jugadores, Tatis Jr. solo tiene menos jonrones para esa cantidad de juegos que Ryan Howard, Pete Alonso, Gary Sánchez, Aaron Judge, Joey Gallo y Yordan Alvarez.

Todo el mundo ya sabe que Fernando Tatis Jr. es una de las mayores estrellas del béisbol. Su vistosidad en el campo combinada con su talento en bruto lo convierte en el favorito de los fanáticos en toda la liga. Ahora, continúa demostrando por qué es uno de los mejores en el juego al poner su nombre en un club exclusivo por segunda vez en su carrera. Conectó su jonrón número 25 de la temporada. Este cuadrangular lo puso en el club 25/25 que incluye bases robadas. En la temporada, el jardinero derecho de los Padres ha robado 26 bolsas.

Cuando alcanzó ese logro sin precedentes por primera vez en 2018, fue el tercer jugador de los Padres en registrar esas estadísticas en la misma temporada. Solo Wil Meyers en 2016 y Reggie Sanders en 1999 han registrado una temporada de 25 jonrones y 25 bases robadas.

Tatis es ahora el primer padre en hacerlo dos veces.

“Significa mucho”, dijo Tatis. “No puedes dar eso por sentado. Hay mucho trabajo duro detrás de esto. Mucho estrés, mucho dolor corporal, pero definitivamente vale la pena y estoy feliz por eso, no solo por mí, sino por cada persona que ha tenido “Mi espalda. Ser capaz de impactar el juego en ambos lados, en los lados más críticos, es simplemente gratificante… poder contribuir al equipo de diferentes maneras”. (Vía San Diego Union Tribune)

La gente no debería esperar que esta sea la última vez que Tatis pueda lograr esta hazaña. El jugador de 24 años lo consiguió en sólo 127 partidos.

Si los Padres ganan los 14 juegos restantes y los Diamondbacks y los Rojos no superan el 6-7 y los Marlins no superan el 8-6 ​​y los Gigantes no superan el 9-6, entonces los Padres lograrán el pase a la postemporada.