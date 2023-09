Desastre: ¡Finalizó la temporada para Gary Sánchez! Sánchez, quien superó con creces las expectativas luego de que le quitaran los waivers, fue golpeado por un lanzamiento en la octava entrada.

Los Padres perdieron a otro jugador clave el miércoles, mientras una temporada que ya estaba condenada al fracaso seguía derrumbándose sobre sí misma.

El receptor Gary Sánchez, quien ayudó a convertir la posición de una desventaja a una fortaleza al conectar 19 jonrones y expulsar a nueve posibles ladrones de bases después de ser reclamado de los waivers el 29 de mayo, sufrió una fractura en la muñeca derecha cuando fue golpeado por una bola rápida a 98 mph de Jeff Hoffman en la octava entrada de la derrota del miércoles por 5-1 ante los Filis.

“Se te enferma el estómago”, dijo el manager de los Padres, Bob Melvin. “Ha hecho un año increíble. Viajes difíciles para empezar. Llega aquí e impacta enseguida, encaja en su equipo como un guante. Ha logrado muchas cosas maravillosas este año y como no le queda mucho tiempo para sufrir (una lesión), es una píldora difícil de tragar para todos. Es uno de los favoritos de todos en la casa club. … y ha sido muy, muy productivo. Qué desafortunado”.

Desde el 30 de mayo, fecha en que debutó con el equipo, hasta el martes, los receptores de los Padres ocuparon el quinto lugar en la MLB con .790 de OPS y el cuarto con 23 jonrones y 60 carreras impulsadas. Desde el inicio de la temporada hasta el 29 de mayo, los receptores de los Padres ocuparon el puesto 30 en OPS, 28 en jonrones y 29 en carreras impulsadas.

“El tipo llegó con una misión y comenzó a desarrollarse desde el día 1”, dijo Fernando Tatis Jr. el miércoles. “Se convirtió de inmediato en uno de los mejores receptores del juego”.

El slugging de Gary Sánchez presenta a los Padres una opción de temporada baja: comprometerse con el receptor o verlo irse.

Los 19 jonrones de Sánchez, de 30 años, son la segunda mayor cantidad para un receptor de Grandes Ligas desde el 30 de mayo. Expulsó a nueve de los 46 corredores que intentaron robar mientras estaba detrás del plato. Los otros receptores de los Padres han eliminado a seis de 51 corredores.

Sánchez comenzó la temporada en Triple-A con la organización de los Gigantes antes de ser liberado por la organización. Firmó con los Mets, jugó en Triple-A antes de aparecer en tres juegos de Grandes Ligas. Nueva York designó a Sánchez para asignación; Los Padres lo reclamaron de las exenciones.

“Obviamente, es un poco difícil a principios de año estar con diferentes organizaciones”, dijo Sánchez “Pero gracias a Dios por la oportunidad que me dieron (los Padres), la oportunidad de jugar y tener cierto éxito. Es una pena que haya tenido que terminar un poquito antes, pero realmente estoy muy agradecido a la organización por la forma en que me trataron y me recibieron”.

Los Padres terminarán la temporada con Luis Campusano y Brett Sullivan como receptores.

Sánchez es el segundo titular de los Padres en menos de dos semanas que se pierde por una fractura en la muñeca derecha al ser golpeado por un lanzamiento. El primera base Jake Cronenworth sufrió su rotura el 25 de agosto en Milwaukee.

Los Padres, que están nueve juegos por debajo de .500 con 19 juegos restantes, tampoco cuentan con los lanzadores abridores Yu Darvish (codo) y Joe Musgrove (hombro) y el relevista Steven Wilson (cadera). También se reveló el miércoles que el primera base Ji-Man Choi, quien fue adquirido en un intercambio el 1 de agosto, sufrió una lesión de Lisfranc en su pie derecho el martes mientras estaba en una asignación de rehabilitación con Triple-A El Paso.

Seguramente Sánchez se ha abierto camino para convertirse en un codiciado agente libre.

“La forma en que me han tratado los entrenadores, mis compañeros me han tratado, realmente me recibieron bien desde el día 1 y me sentí cómodo aquí, así que me encantaría volver”, dijo Sánchez. “Sin embargo, al final del día, es un negocio y veremos qué sucede como parte del proceso”.