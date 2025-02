Finalmente Dominicana tiene un prospecto que se afianza en la receptoría El receptor dominicano de 20 años, Samuel Basallo, continúa sorprendiendo en su camino hacia las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore. Con su destacada evolución defensiva y ofensiva, el joven prospecto se perfila como una pieza clave en el futuro del equipo.

Samuel Basallo es un prospecto de gran potencial que se Afianza en los Orioles.

La superación personal y el enfoque en el desarrollo: claves en la pretemporada de Basallo

El camino de Samuel Basallo hacia las Grandes Ligas ha estado marcado por la perseverancia y un deseo de mejorar constantemente. A sus 20 años, el receptor dominicano se encuentra en plena etapa de desarrollo dentro del sistema de los Orioles de Baltimore, y los resultados de su progreso no pasan desapercibidos. Tras haber enfrentado una fractura por estrés en el codo derecho que limitó su preparación en la primavera de 2024, Basallo llegó a los Entrenamientos Primaverales de 2025 con una motivación renovada y una salud óptima.

“En la primavera pasada, enfrenté muchas limitaciones; no pude trabajar en todo lo que quería”, comentó Basallo, quien este año se siente con una mayor confianza. “Esta primavera me he podido enfocar mucho más en mi defensa y en los detalles específicos de mi juego. Ha sido una experiencia muy agradable”.

El primer paso de un camino prometedor: el debut como titular en la Liga de la Toronja

La primera oportunidad de Basallo para demostrar sus avances llegó en el primer juego de pretemporada en el que fue titular en la receptoría, un partido contra los Filis de Filadelfia en el BayCare Ballpark. Durante cinco entradas, el joven dominicano no solo mostró su capacidad para recibir lanzamientos, sino que también se destacó con el bate. Conectó un sencillo y mostró seguridad detrás del plato, lo que generó elogios tanto de su mánager, Brandon Hyde, como de sus compañeros de equipo.

“Es divertido verlo recibir; tiene un gran alcance. También conectó algunos batazos sólidos”, destacó Hyde. “Para ser su primer partido como titular en pretemporada de Grandes Ligas, hizo un gran trabajo”.

Una defensa sólida y un poder en el bate que lo distingue

Además de su batazo contundente en el quinto episodio, donde conectó un rodado por el lado derecho del campo, Basallo demostró su capacidad para adaptarse a las situaciones del juego. En la parte baja de la misma entrada, utilizó el sistema de desafío de strikes (ABS) para revertir una bola que inicialmente no fue considerada strike y convertirla en favorable para el lanzador Brandon Young.

Esta habilidad para adaptarse rápidamente y su experiencia en las Ligas Menores, donde ya había utilizado el sistema en varias ocasiones, pone de manifiesto el crecimiento y madurez del joven receptor. La capacidad de Basallo para encuadrar los lanzamientos también ha sido un punto a favor que ha recibido elogios de los lanzadores, como el caso de Cade Povich, quien lanzó dos actos sin hit el domingo pasado.

“Se ha visto excelente. En las sesiones que he tenido con él, me ha impresionado mucho su encuadre. Su selección de pitcheos ha estado alineada con lo que quería lanzar, y eso es algo que mejorará con la experiencia”, comentó Povich, quien también destacó la compenetración que ha logrado con Basallo en tan poco tiempo.

El futuro de Basallo: ¿un camino rápido a las Grandes Ligas?

Con 20 años y mucho por aprender, Samuel Basallo tiene el tiempo de su lado. Sin embargo, su destacada actuación en los entrenamientos primaverales no ha pasado desapercibida. A pesar de que se espera que comience la temporada en Triple-A Norfolk, y que su llegada a las Grandes Ligas no sea antes de finales de 2025, la posibilidad de verlo en la Gran Carpa no está descartada.

Para el mánager de los Orioles, la idea de tener a Basallo como una opción en la alineación junto a Adley Rutschman, el receptor titular de la organización, resulta intrigante. “Tiene apenas 20 años, y Adley es un jugador consolidado en las Grandes Ligas, un receptor muy bueno. Pero el bate de Basallo es realmente interesante. Su poder natural y su práctica de bateo son impresionantes. Siempre se puede hallar la manera de incluir a jugadores como él en la alineación”, agregó Hyde.

En este sentido, aunque Basallo se encuentra en una etapa de crecimiento, su impacto dentro del campo ha dejado claro que, si bien su ascenso será gradual, su talento es innegable. Si continúa demostrando su capacidad tanto defensiva como ofensiva, el camino hacia las Grandes Ligas podría ser más corto de lo que muchos esperan.

Un futuro brillante para Basallo

La historia de Samuel Basallo es un claro ejemplo de perseverancia y enfoque. Con cada día que pasa, el receptor dominicano se acerca más a cumplir su sueño de consolidarse en las Grandes Ligas, y su desempeño en los entrenamientos primaverales de 2025 es una muestra de que su futuro en el béisbol promete ser brillante. Los Orioles de Baltimore, así como los aficionados al béisbol, tendrán muchas razones para seguir de cerca su desarrollo en los próximos años.