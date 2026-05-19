El caso judicial contra el campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, entró en una nueva fase este martes. La fiscalía de Puerto Plata confirmó que concluyó con la presentación de todas sus pruebas y testigos contra el pelotero dominicano — acusado de abuso sexual contra una menor de edad — y ahora la defensa de Franco tendrá su oportunidad de rebatir los argumentos del Ministerio Público.

El tribunal tomará su decisión el 25 de mayo.

Lo que pidió la fiscalía

Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán fueron contundentes en su comunicado al concluir la audiencia de presentación de pruebas:

“El Ministerio Público sostiene que, por la contundencia de las pruebas, Franco Aybar, quien el pasado año fue condenado en primera instancia a dos años de prisión bajo cumplimiento de reglas, debe ser condenado en este nuevo juicio a cinco años de prisión y que se ordene el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario.”

La fiscalía también destacó que durante la presentación de sus expertos se estableció el daño psicológico sufrido por la menor de edad, se confirmó la existencia de la relación y se acreditaron los bienes y el dinero que Franco entregó a la madre de la víctima — lo que el Ministerio Público describe como un intento de silenciarla para que no lo denunciara.

El contexto del caso

El proceso judicial contra Franco se conoce desde 2024 en Puerto Plata, al norte de la República Dominicana. En el caso también está siendo procesada la madre de la menor de edad, quien igualmente enfrenta cargos por los hechos.

Luego de múltiples aplazamientos, la fiscalía tuvo varios días para presentar sus evidencias y testigos. Al concluir, expresaron satisfacción con la labor realizada y confianza en obtener una condena.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión bajo cumplimiento de reglas. Sin embargo, la Corte de Apelación anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio — el proceso que se está llevando a cabo actualmente.

Los próximos pasos

A partir del miércoles 20 de mayo, la defensa de Franco — así como la defensa de la madre de la menor — tendrán la oportunidad de presentar sus propios medios probatorios y rebatir los argumentos de los fiscales.

Se espera que el 25 de mayo sea la fecha en que el tribunal tome su decisión sobre el destino de la acusación contra ambos imputados.