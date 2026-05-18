Framber Valdez y Walbert Ureña suben al montículo este lunes: dos dominicanos en busca de reencontrarse con la victoria Valdez abre por los Tigres ante los Guardianes a las 6:40 PM en Comerica Park con marca de 2-2 y ERA de 4.32. Ureña lanza por los Angelinos ante los Atléticos a las 9:38 PM con récord de 1-4 pero ERA de 3.29. Dos criollos con algo que demostrar.

La jornada del lunes en las Grandes Ligas tiene sabor dominicano. En una agenda de 14 partidos, dos lanzadores quisqueyanos estarán en el centro de la atención: Framber Valdez y Walbert Ureña suben al montículo en busca de reencontrarse con su mejor versión.

Framber Valdez: el zurdo que necesita estabilizarse

Framber Valdez abrirá por los Tigres de Detroit ante los Guardianes de Cleveland a las 6:40 PM en el Comerica Park. El zurdo dominicano llega con marca de 2-2 y efectividad de 4.32 — números que no reflejan el nivel que se espera del pitcher que fue uno de los mejores abridores de la Liga Americana en temporadas recientes.

Sus últimas salidas han mostrado destellos de su mejor versión. En su apertura más reciente ante los Mets de Nueva York, Valdez trabajó 6.2 entradas, permitió 5 hits, 2 carreras limpias y ponchó a 7 bateadores — una actuación sólida que sugiere que el zurdo está encontrando su ritmo.

El reto de este lunes es considerable. Los Guardianes de Cleveland representan uno de los lineups más disciplinados de la Liga Americana. Pero cuando Valdez está afilado, su sinker de dos costuras es prácticamente imposible de elevar.

Walbert Ureña: la sorpresa positiva de los Angelinos

Walbert Ureña abrirá por los Angelinos de Anaheim ante los Atléticos a las 9:38 PM en el Angel Stadium. El derecho dominicano tiene récord de 1-4 — pero ese número engaña. Su ERA de 3.29 cuenta una historia muy diferente: Ureña está lanzando bien, pero el apoyo ofensivo de los Angelinos no ha estado a la altura.

En su salida más reciente ante Cleveland, Ureña trabajó 5 entradas, permitió 3 imparables, 2 carreras y ponchó a 4 bateadores. Una actuación competitiva que merece mejor suerte en el marcador. Con 26 ponches en la temporada, el dominicano está demostrando que tiene los recursos para competir en las Grandes Ligas.

Los números de los dos dominicanos

| Jugador | Equipo | Rival | Hora | Récord | ERA | Ponches |

| Framber Valdez | Tigres | Guardianes | 6:40 PM | 2-2 | 4.32 | 42 |

| Walbert Ureña | Angelinos | Atléticos | 9:38 PM | 1-4 | 3.29 | 26 |

El orgullo dominicano en el montículo

La presencia de Valdez y Ureña como abridores titulares en la MLB es un reflejo del talento que sigue produciendo República Dominicana para el béisbol de las Grandes Ligas. Dos lanzadores de diferentes estilos — el zurdo de sinker devastador y el derecho que confunde con movimiento — representando a Quisqueya en una jornada de 14 partidos.

Este lunes, el béisbol dominicano tiene dos razones para estar pendiente de las pantallas.