Francisco Lindor fuera hasta junio y los Mets están en “cuidados intensivos” A la crisis de resultados de los Mets se le suma un golpe bajo: el campocorto boricua Francisco Lindor no regresaría pronto. Con un récord de espanto y la enfermería llena, ¿podrán los Metropolitanos sobrevivir sin su capitán o ya pueden ir tirando la toalla?

Si usted pensaba que las cosas no podían ir peor tras la derrota del sábado ante los Rockies de Colorado (un equipo que supuestamente no asusta a nadie), agárrese de su asiento. Los rumores sobre la lesión de Francisco Lindor acaban de confirmarse con un balde de agua fría: “Paquito” se perderá mucho más tiempo del que nos dijeron al principio.

Aunque la gerencia ha sido más misteriosa que una película de suspenso, el veterano “insider” Bob Nightengale de USA Today soltó la bomba: a lo interno de los Mets, la “expectativa privada” es que Lindor esté fuera hasta bien entrado el mes de junio. ¡Sí, señores, casi dos meses sin el hombre de los $341 millones!

Un arranque de temporada para el olvido

Con un récord de 9-17, los Mets están navegando en aguas turbulentas. Ni siquiera el regreso de nuestra superestrella dominicana Juan Soto (quien volvió de su propia lesión) fue suficiente para frenar a Colorado el sábado. Ver a Soto en el lineup da esperanza, pero sin el guante y el liderazgo de Lindor en las paradas cortas, el equipo parece un barco sin timón.

¿Se acabó la temporada antes de empezar?

Aunque todavía estamos en abril y queda mucha pelota por jugar en este 2026, la situación en Queens es crítica. Lindor no solo es el campocorto titular; es el corazón del equipo. Perderlo por tanto tiempo, sumado al mal inicio, pone a la gerencia contra la pared. ¿Van a buscar un sustituto de peso o van a dejar que el barco se siga hundiendo?

En los colmadones de la capital ya se armó el debate: ¿Serán los Mets el fracaso más grande de este año o podrán Juan Soto y compañía cargar con el equipo hasta que vuelva el boricua?

Doble cartelera para hoy: Para tratar de sacudirse el polvo, los Mets se juegan la vida hoy domingo en una doble cartelera contra los Rockies en Citi Field, empezando a la 1:40 p.m. (hora dominicana). ¡Hay que ganar como sea!

¿Usted cree que los Mets tienen “gas” para pelear sin Lindor hasta junio o ya es hora de que Steve Cohen empiece a rodar cabezas?

¿Podrá Juan Soto ponerse la capa de héroe y salvar a los Mets mientras Lindor se recupera en la enfermería?