Frankie Montás le queda mal a Juan Soto Una lesión que sacude la rotación de los Mets dándoles un golpe inesperado.

El derecho dominicano estará fuera al menos seis semanas, complicando los planes de Nueva York.

La temporada 2025 de los New York Mets aún no ha comenzado, pero el equipo ya enfrenta su primer gran obstáculo: Frankie Montás estará fuera de acción por una distensión en la espalda. La noticia no solo altera los planes de la rotación de los Mets, sino que también plantea dudas sobre la durabilidad del lanzador dominicano, quien ha lidiado con lesiones en los últimos años.

El mánager Carlos Mendoza confirmó que Montás deberá estar apartado de los lanzamientos entre seis y ocho semanas, lo que significa que no podrá regresar al montículo hasta mayo, en el mejor de los casos. Para un equipo que buscaba estabilidad en su cuerpo de abridores tras una temporada baja de cambios significativos, la baja del dominicano llega en un momento crítico.

Un historial de lesiones que persigue a Montás

Frankie Montás llegó a los Mets con un contrato de dos años y 34 millones de dólares con la expectativa de convertirse en un pilar de la rotación. Sin embargo, su historial reciente con las lesiones generaba cierta preocupación.

El derecho se perdió casi toda la temporada 2023 debido a una cirugía en el hombro, y cuando regresó en 2024, su rendimiento estuvo lejos de su mejor versión. Con un récord de 7-11 y una efectividad de 4.84 entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee, Montás no logró recuperar la forma que lo convirtió en una pieza clave en los Atléticos de Oakland en años anteriores.

Ahora, esta nueva lesión en la espalda reactiva las dudas sobre su capacidad para mantenerse saludable a lo largo de una temporada completa.

El impacto en la rotación de los Mets

Los Mets han apostado por una reconstrucción de su rotación tras perder a figuras como Max Scherzer y Justin Verlander en 2023. Para 2025, el equipo incorporó a Montás, Sean Manaea y Griffin Canning, buscando profundidad y experiencia. Sin embargo, la lesión del dominicano complica los planes del equipo y podría obligar a Mendoza a replantear su estrategia.

El mánager venezolano no descartó la idea de seguir con una rotación de seis hombres, pero admitió que el equipo evaluará sus opciones antes de tomar una decisión definitiva.

“Tenemos opciones. Todavía es muy pronto. Continuaremos teniendo esas conversaciones”, declaró Mendoza.

Con Montás fuera, la responsabilidad recaerá aún más en Kodai Senga, José Quintana y Sean Manaea, quienes tendrán que asumir un mayor volumen de trabajo en el inicio de la campaña. Además, los Mets podrían recurrir a opciones internas o incluso explorar el mercado para cubrir la ausencia del dominicano.

¿Qué sigue para Montás y los Mets?

El diagnóstico indica que Montás deberá someterse a un período de inactividad y tratamiento, lo que incluye una inyección para acelerar su recuperación. Luego, necesitará un proceso de reacondicionamiento similar al del Spring Training, lo que retrasa aún más su regreso.

Si todo sale bien, Montás podría reincorporarse a la rotación en mayo. Sin embargo, cualquier contratiempo en su rehabilitación podría extender su ausencia, dejando a los Mets en una situación aún más complicada.

Para Nueva York, esta lesión representa un duro golpe en sus aspiraciones de competir en una complicada División Este de la Liga Nacional, donde los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia parten como favoritos. La capacidad de los Mets para sortear esta adversidad podría definir el rumbo de su temporada.

Mientras tanto, Montás enfrenta un nuevo reto en su carrera: demostrar que, a pesar de las lesiones, aún puede ser un abridor confiable y un aporte valioso para los Mets.