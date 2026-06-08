El mercado invernal de las Grandes Ligas empieza a calentarse desde mediados de esta temporada 2026, y el gran protagonista de los rumores contractuales es el abridor derecho dominicano Freddy Peralta. De acuerdo con un reporte del reputado analista Bob Nightengale de USA Today, recopilado por el cronista Ismael Hernández de Dios, el lanzador de los Mets de Nueva York tiene fijada una ambiciosa meta financiera para su estreno en la agencia libre: un pacto de ocho años y 218 millones de dólares.
La cifra no es un capricho al azar; Peralta busca replicar exactamente las condiciones del súper contrato de élite que el zurdo Max Fried estampó recientemente con los Yankees de Nueva York, estableciendo el valor de mercado que considera justo para un brazo de su jerarquía.
La encrucijada de los Mets: Alta inversión y presión
Para la oficina principal de los Metropolitanos, la situación ha adquirido un voltaje sumamente elevado. La gerencia apostó en grande por el quisqueyano durante el pasado invierno, desprendiéndose de piezas de altísimo valor en sus fincas —como los cotizados prospectos Jett Williams y el lanzador Brandon Sproat— para sacarlo de los Cerveceros de Milwaukee.
Sin embargo, el panorama colectivo no ha acompañado la inversión. Con la novena de Queens navegando lejos de los puestos de clasificación a la postemporada, la presión sobre la mesa es total. A pesar del mal momento de la organización, Peralta ha expresado con firmeza su deseo de echar raíces en el Citi Field:
“Quiero estar en un equipo que sé que hará todo el esfuerzo por conseguir un campeonato tarde o temprano”, declaró el serpentinero en días recientes.
Las métricas sobre el montículo en este 2026
El rendimiento del nativo de la media isla ha sido bastante sólido, cumpliendo con creces las aperturas pactadas, aunque sin llegar a ese nivel de dominio absoluto e incontestable que obligue a los gerentes generales a soltar la chequera sin titubeos. Sus registros oficiales tras sus primeras 13 salidas de la campaña muestran el siguiente balance técnico:
Efectividad: Registra un promedio de carreras limpias permitidas de 3.63.
Volumen de trabajo: Acumula 72 entradas completas de labor monticular.
Poder de ponche: Suma 74 abanicados, demostrando que su repertorio sigue teniendo el veneno necesario para retirar bateadores en la exigente División Este.
La principal traba que encuentran los analistas de la industria al trazar la comparación directa con el negocio de Max Fried radica en las métricas de valor avanzado. Al momento de estampar su firma con el Bronx, Fried exhibía un bWAR considerablemente más alto que el que ostenta Peralta en la actualidad, un detalle sabermétrico que obligará al dominicano a tejer un cierre de temporada de antología para justificar semejante desembolso corporativo.
¿Pieza de cambio antes del 3 de agosto?
Con la fecha límite de traspasos fijada para el 3 de agosto de 2026, la gerencia de Nueva York se encuentra ante un dilema estratégico. Si la novena no logra reaccionar en las posiciones y deciden asumir el rol de vendedores en el mercado veraniego, Freddy Peralta pasará a ser de forma automática uno de los brazos más codiciados e intrigantes del negocio para cualquier franquicia con aspiraciones reales de Serie Mundial que necesite un abridor de impacto inmediato para los playoffs.
Se quede en Queens o termine vistiendo otra franela para el mes de octubre, el invierno promete ser un auténtico choque de estrategias entre el apetito de los gerentes de la MLB y las firmes exigencias millonarias del derecho tricolor.