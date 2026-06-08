Freddy Peralta exige un contrato de $218 millones idéntico al de Max Fried El derecho quisqueyano apunta al contrato de su vida en la próxima agencia libre de las Grandes Ligas, buscando replicar las monumentales cifras del pacto de Max Fried con el Bronx, mientras el fantasma de un cambio en la fecha límite acecha Queens.